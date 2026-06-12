El Museo Patio Herreriano de Valladolid incluye dos proyectos expositivos con Miquel Mont como protagonista

Iener Carvajal y el director del Museo Patio Herreriano, Javier Hontoria, durante la presentación de los dos proyectos expositivos. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Patio Herreriano de Valladolid ha presentado este viernes un "ambicioso proyecto expositivo doble" que se incorpora desde mañana a la programación actual de este centro museístico y en el que el protagonista es el artista barcelonés Miquel Mont.

El primero de estos proyectos presentados se titula 'Zonas grises. Fondos permanentes', de la Asociación Colección Arte Contemporáneo y Naturgy Energy Group y se ubica en las Salas 1 y 2 y permanecerá abierto hasta la primavera de 2027.

Este proyecto ofrece un diálogo entre los fondos de la Colección y el artista Miquel Mont, quien activa una nueva mirada sobre las obras a través de "una innovadora" intervención mural ya que el artista evita las formas tradicionales y repetitivas de presentar la Colección, mediante un dispositivo pictórico basado en una secuencia de seis grises claros de distintas tonalidades que cubren la totalidad de las paredes de sala.

En el segundo proyecto, ubicado en las Salas 3, 4 y 5, el museo dedica una extensa exposición monográfica al trabajo de Mont bajo el título Olvidar borrar, borrar despacio, la cual podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027. Se trata de una muestra que hace un repaso por la trayectoria y la constante investigación del catalán sobre los límites de la pintura y el espacio social.

La muestra incluye también sus célebres 'Autorretratos', consistentes en tubos de metacrilato cuyas dimensiones están íntimamente ligadas a las proporciones de su propio cuerpo.

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