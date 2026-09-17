El Museo de los Pueblos acoge desde este sábado una exposición sobre Miguel Manzano, autor del 'Cancionero leonés'

El Museo de los Pueblos Leoneses acogerá desde este sábado la exposición 'Miguel Manzano: el legado de la tradición'. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de los Pueblos Leoneses, ubicado en Mansilla de las Mulas (León), acogerá desde este sábado la exposición 'Miguel Manzano: el legado de la tradición', para dar a conocer en profundidad la vida y la obra de uno de los etnomusicólogos más destacados del país.

Se trata de una exposición formada por paneles, infografías, libros, discos y objetos de uso personal del autor que ha sido impulsada por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo con el apoyo de las diputaciones de León y Zamora, y del Ayuntamiento de Benavente, así como con la colaboración activa de Arlafolk (Asociación Reino de León de Amigos del Folklore).

La inauguración de la exposición sobre este investigador, docente, ensayista, divulgador e intérprete --un referente en el estudio de la música tradicional en los siglos XX y XXI--, tendrá lugar este sábado a las 12.30 horas, con intervenciones a cargo de su comisario, Gregorio Diez, y del director del Museo de los Pueblos, Lucas Morán.

La muestra ofrece un recorrido por la labor de recopilación y estudio de la música popular de tradición oral realizada por este etnomusicólogo zamorano en el conjunto de la región cultural leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Así, a través de una serie de paneles explicativos, la exposición hace hincapié en el trabajo de recogida de las tonadas tradicionales leonesas, su grabación, transcripción, clasificación y estudio, que conforman un proyecto vital e intelectual que Miguel Manzano llevó a cabo hace aproximadamente medio siglo y que dio lugar a publicaciones como el 'Cancionero leonés' --editado por la Diputación de León-- o el 'Cancionero de folklore musical zamorano'.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y DISCOGRÁFICOS

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de octubre en la sala de exposiciones del Museo de los Pueblos, se acompaña de varias vitrinas que muestran diferentes materiales bibliográficos y discográficos producidos por Miguel Manzano, así como el modelo de grabadora que empleó en su dilatado trabajo de campo por los pueblos leoneses.

Para completar el recorrido, la iniciativa presenta un pequeño audiovisual que resume en imágenes, y de manera didáctica, la trayectoria de Manzano en lo relativo a la recogida y estudio de la música de tradición oral.

Con esta exposición el Instituto Leonés de Cultura (ILC) pretende ofrecer un reconocimiento a la figura de Miguel Manzano por su destacada contribución a la cultura tradicional leonesa. La muestra podrá contemplarse en la sala de exposiciones temporales del Museo de los Pueblos Leoneses con entrada gratuita y en horario 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas de martes a domingo durante el mes de septiembre y de 10.00 a 17.00 horas durante el mes de octubre.