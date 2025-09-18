El Museo de los Pueblos invita a recorrer la historia de la humanidad, con un guiño leonés, a través de la plastilina

Imagen de la exposición 'Plastihistoria de la humanidad', que acoger el Museo de los Pueblos Leoneses. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de los Pueblos Leoneses acoge la exposición 'Plastihistoria de la humanidad', que invita al visitante a realizar un recorrido por la historia de la humanidad y ahora incorpora un guiño leonés al incluir una escena relativa a las primeras Cortes de Europa, convocadas por el rey Alfonso IX en 1188.

La muestra, inaugurada este jueves en el Museo de los Pueblos de Mansilla de las Mulas, está especialmente pensada para divulgar la historia entre los más jóvenes y ya ha recorrido numerosas ciudades españolas.

Con un "extremo detallismo" y humor de sus dioramas, propone un recorrido por el Neolítico, el antiguo Egipto, el Imperio Romano, el descubrimiento de América, el Renacimiento, la Primera y Segunda guerras mundiales o la llegada del hombre a la luna a través de escenas inmortalizadas en plastilina.

Desarrollado por la Fundación Educa, se trata de un proyecto expositivo que aúna educación y diversión a partes iguales y cuyo principal objetivo es el de divulgar a todos los públicos, pero muy especialmente a los más jóvenes y en el ámbito escolar, la historia de la humanidad.

Los representantes de la Fundación Educa han recordado que, en una ocasión, el gran historiador francés Alexis de Tocqueville calificó la Historia como "una galería de imágenes en la que hay pocos originales y muchas copias".

"GRANDES DOSIS DE IMAGINACIÓN".

Desde hace unos años, esta entidad enfocada a la educación y a la difusión de los valores sociales ha hecho suya tal afirmación para mostrar, "con grandes dosis de imaginación", una nueva visión de la Historia realizada en plastilina y que repasa algunos de los momentos más importantes que ha vivido la Humanidad: desde el Paleolítico a la conquista del espacio o al actual mundo globalizado.

De este modo, la muestra 'Plastihistoria' sirve para aprender y, a la vez, para entretenerse repasando de una forma didáctica y amena aquellos momentos del pasado que hicieron crecer, evolucionar y convertir al hombre en que es en la actualidad.

La muestra incluye veinte dioramas que trasladan al visitante desde las luchas de gladiadores de la antigua Roma a, por ejemplo, las trincheras de la Primera Guerra Mundial; piezas realizadas tras muchas horas de trabajo artesano, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El visitante se paseará entre las Cruzadas y los talleres del Renacimiento, donde tendrá la oportunidad de ver cómo Miguel Ángel, en su taller, da forma al 'David', pero también cómo Francisco de Goya pintaba 'La maja vestida'.

La inauguración de la exposición ha contado con la presencia del diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán y del director del Museo de los Pueblos Leoneses, Lucas Morán, así como con los representantes de la Fundación Educa Jorge Peláez (secretario) y Javier Antón (coordinador de exposiciones).

Martínez Morán ha asegurado que 'Plastihistoria de la humanidad' es una muestra muy atractiva, especialmente para el público familiar, los más jóvenes y los centros educativos. "Las escenas que se muestran están hechas con un material muy habitual en los colegios y en las casas con niños, aunque no tanto en los centros culturales y en las salas de exposiciones", ha apuntado.

"EXTREMO DETALLISMO".

Asimismo, ha invitado a todos los leoneses a visitar el Museo de los Pueblos para comprobar el "extremo detallismo" de los dioramas, el cuidado con el que están realizados, el humor y el "poderoso carácter didáctico" que destilan.

Además, ha destacado que gracias a la colaboración entre el Instituto Leonés de Cultura (ILC), dependiente de la Diputación de León, y la Fundación Educa, se ha podido realizar una escena específica que representa el "gran culmen" de la historia de León y uno de los momentos "estelares" de la humanidad: el día en que el rey leonés Alfonso IX dio por primera vez acceso a su curia regia a los representantes de las ciudades, además de a los representantes del clero y de la nobleza, es decir, a las primeras Cortes de Europa, la cuna del parlamentarismo.

Por su parte, Jorge Peláez ha recordado que este proyecto didáctico nació en 2011 y que, desde entonces, ha recorrido gran parte de la geografía española, siempre con "gran éxito".

La muestra, con acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el próximo día 30 de noviembre en el Museo de los Pueblos de 10.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes. Desde el día 1 de octubre el horario será de 10.00 a 17.00 horas ininterrumpidamente.