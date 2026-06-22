El Museo Rodera Robles de Segovia rememora los 30 años de su Fundación con una muestra sobre sus exposiciones temporales - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Rodera Robles, ubicado en la Casa Hidalgo de Segovia, rememora los 30 años de vida de su Fundación con una muestra sobre sus exposiciones temporales, que suman un total de 54 en las tres décadas de existencia del espacio cultural.

Las exposiciones han reunido objetos vinculados a tradiciones religiosas o culturales hasta otros relacionados con la transformación de los espacios urbanos, pasando por los que han reflejado los cambios en la propia sociedad y sus aficiones, sus costumbres o sus modos de entretenimiento, según ha subrayado la Diputación de Segovia en un comunicado recogido por Europa Press.

Pinturas, dibujos, cerámicas, vidrio, fotografías y hasta almireces de bronce han sido así expuesto en el edificio que alberga el Museo, Bien de Interés Cultural, que la Fundación pudo adquirir pocos años después de su creación y que ha acercado a los ciudadanos al conocimiento del pasado gráfico y la cultura tradicional de Segovia y su provincia.

"El propósito que nos guía sigue siendo el de trabajar para conservar, difundir y compartir el patrimonio cultural de Segovia con las generaciones presentes y futuras", ha señalado este lunes el director del Museo, Rafael Cantalejo, en la inauguración de la muestra, instantes después de que el patronato de la Fundación se reuniera en el Palacio Provincial para abordar asuntos ordinarios.

"Entrar en el Museo Rodera Robles siempre garantiza un viaje en el tiempo y durante estos meses lo va a propiciar por partida doble", ha subrayado, por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, para hacer hincapié en que "uno nunca sabe si se va a encontrar una foto de una carretera de la provincia que ha cambiado por completo, una imagen que recuerde las aficiones de los pueblos o incluso un edificio o monumento que sigue igual pese al paso de los años".

Asimismo, ha destacado el importante papel que durante este tiempo han cumplido los coleccionistas colaboradores del Museo durante estas tres décadas.

El acto de inauguración de la muestra ha servido, además, para hacer entrega de los premios del concurso de fotografía 'Segovia en blanco y negro' convocado, precisamente, para celebrar los 30 años de la Fundación Cultural Rodera Robles.

Con un jurado presidido por José Manuel Riosalido, hijo de Foto Rio, e integrado por los expertos en fotografía histórica Juan José Bueno Maroto, Juan Pedro Velasco y Juan Ignacio Davía, así como por Tomás Ortiz en calidad de secretario sin voto, finalmente han resultado ganadores entre 71 participantes y 169 obras presentadas, Laura Cantero por 'Lo que el barrio aún recuerda', Roberto Bethancourt por 'Yayos' y Rubén Pascual por 'Curiosidad'.

Próximamente, según ha sido abordado en la Junta del Patronato, el Museo organizará un gran concierto que también servirá para conmemorar las tres décadas de la Fundación.