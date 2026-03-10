El museo de San Joaquín y Santa Ana lanza un proyecto de realidad virtual inclusivo para difundir su patrimonio

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de San Joaquín y Santa Ana presentará el próximo jueves, 12 de marzo, un "innovador proyecto" de Realidad Virtual, "diseñado para garantizar el acceso cultural a personas con discapacidad y personas mayores", y que permite experimentar "la riqueza artística y patrimonial del centro de forma inclusiva y sin barreras físicas".

A través de la tecnología de escaneado 3D, modelado avanzado y entornos inmersivos, los visitantes podrán recorrer digitalmente los espacios del museo desde cualquier dispositivo móvil o entorno digital, detalla el centro a través de un comunicado.

Esta experiencia ofrece "narrativas descriptivas adaptadas, con subtítulos sincronizados para personas con discapacidad auditiva, y está diseñada para personas con limitaciones físicas o movilidad reducida, así como para personas mayores".

El programa permite que el público "disfrute" del patrimonio del museo sin horarios ni restricciones físicas, garantizando una experiencia accesible, educativa y envolvente.

Además, se integra como herramienta "para la conservación y transmisión del legado cultural, mediante recreaciones digitales tridimensionales que preservan las obras y los espacios históricos para futuras generaciones".

"Nuestro objetivo es que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales, puedan disfrutar de la riqueza cultural y artística del Museo. La Realidad Virtual nos permite eliminar barreras físicas y acercar el museo a toda la ciudadanía", informa el comunicado.