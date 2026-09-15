El Museo de Segovia elige para septiembre una 'Virgen con el Niño', óleo de influencia flamenca, como Pieza del Mes - MUSEO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Segovia ha presentado como 'Pieza del Mes' de septiembre una 'Virgen con el Niño', óleo sobre tabla de autor anónimo fechado a finales del siglo XV o principios del XVI, de influencia flamenca.

La pequeña tabla, de 38,5 centímetros de altura y 29,5 de anchura, permite apreciar la influencia de la escuela de pintura flamenca en los reinos hispanos y forma parte de la exposición permanente del museo desde su instalación en la sede actual, la Casa del Sol, en 2006. Se desconoce la procedencia concreta de la pieza, que llegó al Museo de Segovia a través del Servicio de Recuperación Artística, creado en 1937 para recuperar y proteger las obras de arte que se encontraban en el frente durante la Guerra Civil.

La tabla muestra una escena cotidiana en la que la Virgen acaricia con su mano derecha la barbilla del Niño, que sonríe, en una imagen que transmite cercanía y ternura. Esta representación contrasta con el fondo dorado, que sitúa la escena en un ámbito divino. La Virgen sostiene al Niño con la mano izquierda, velada con su propio manto, además de un paño humeral dorado.

El semblante de la Virgen introduce un componente más solemne, que puede relacionarse con el conocimiento del destino de Cristo y del sufrimiento que le espera.

En este sentido, la cruz que cuelga de su cuello constituye uno de los elementos centrales de la composición, al prefigurar la Pasión y muerte de Cristo.

El museo ha señalado que este tipo de imágenes, en las que una escena cotidiana se vincula con la Pasión a través del semblante de la Virgen y de determinados elementos simbólicos, tuvo una amplia difusión en la época, vinculada a la sensibilidad de la Devotio Moderna, movimiento espiritual de gran arraigo en Europa desde finales del siglo XIV.

La institución añade que este tipo de referencias encuentra paralelos en la pintura flamenca del periodo, como sucede en distintas obras de Roger van der Weyden.

En cuanto a los aspectos técnicos, el fondo dorado se ha realizado con la técnica del dorado al agua, con finas láminas de pan de oro posteriormente bruñidas, y permanece completamente liso, sin recurrir a técnicas de relieve como el gofrado o el estofado.

Sobre este fondo, que limita la profundidad espacial, la figura de la Virgen ocupa prácticamente la totalidad de la tabla y presenta volumen mediante el uso de colores intensos, especialmente el rojo del manto, así como de medios tonos, sombras y finas veladuras propias de la pintura al óleo.

Los pliegues de las telas y las carnaciones se han modelado mediante suaves contrastes de luces y sombras, mientras que los rizos, el velo del escote y las joyas presentan un tratamiento minucioso.

La indumentaria de la Virgen, con brial de escote cuadrado, velo y un manto de amplias telas, se corresponde con la moda flamenca de mediados del siglo XV.

El rostro ovalado, las cejas arqueadas y los labios carnosos y entreabiertos recuerdan a modelos presentes en obras de artistas como Hans Memling, Martin Schongauer y Dieric Bouts, aunque el museo también apunta posibles vínculos con el ámbito hispano, en concreto con Bartolomé Bermejo, cuya producción se caracteriza por el uso de la técnica del óleo y el tratamiento realista de las figuras.

El soporte es una fina tabla de roble, madera habitual en los países flamencos de la época, formada por dos piezas y reforzada con un engatillado de pino añadido en el siglo XX. La tabla cuenta con una preparación previa de cola animal, cal y bol, sobre la que se aplicó el dorado.

El autor de la obra sigue sin identificarse, aunque el museo ha planteado que su llegada a los reinos hispanos pudo producirse directamente desde Flandes o a través de mercados como el de Medina del Campo, o bien mediante un encargo realizado a talleres flamencos por algún miembro destacado de la nobleza.

La 'Virgen con el Niño' ha formado parte de distintas exposiciones temporales a lo largo de su historia: Flandes-Espagne-Portugal, celebrada en Burdeos en 1954; Arte Flamenco, celebrada en Segovia en 1981; y 1474. Isabel I, reina en Segovia, celebrada en el propio Museo de Segovia en 2024.