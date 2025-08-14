El Museo de Segovia programa visitas a yacimientos celtíberos y romanos de la provincia

SEGOVIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Segovia ha comenzado el calendario de visitas del mes de agosto del programa 'Del Museo al Yacimiento', para conocer los yacimientos arqueológicos de la provincia con proyectos activos de investigación científica.

Las visitas guiadas se realizan con personal de los equipos arqueológicos que trabajan en cada uno de los enclaves, que dan a conocer in situ a los visitantes los progresos de la temporada en los yacimientos, cuyos hallazgos terminarán por enriquecer los fondos del Museo.

Tras el calendario de julio, agosto ha comenzado con una ruta de senderismo en el yacimiento celtibérico del 'Castrejón' y su entorno, en Losana de Pirón. La siguiente convocatoria será el 19 de agosto, con la visita a la ciudad romana de Confloenta en Duratón, a las 10.00 de la mañana. El programa finaliza el mes el día 28, en la villa romana de Paradinas.

En septiembre está planteada la última de las actividades de este año, una visita guiada el día 4 al oppidum celtibérico del 'Cerro de Somosierra' en Sepúlveda.

Para confirmar fechas y horarios de las visitas y participar en cualquiera de ellas es necesario inscribirse previamente llamando al teléfono del Museo 921 460 615.

Las visitas se inician a las horas indicadas en el programa de inscripción, por lo que se pide a los asistentes - que acuden por sus propios medios a cada yacimiento- que sean previsores en su horario de desplazamiento.

Se recomienda a los interesados acudir con agua, crema de sol y gorra para protegerse de las altas temperaturas. Algunos lugares a visitar tienen difícil acceso, por lo que es importante estar en buena condición física.

El Museo de Segovia prepara visitas a otros enclaves arqueológicos de la provincia antes de que culminen las campañas de excavaciones de este verano y realizará la difusión oportuna de toda la información a través de los canales habituales del centro cultural en redes sociales.