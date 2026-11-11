El Museo de la Siderurgia y la Minería proyectará las locomotoras de Sabero dentro del programa 'Entre papeles'

Locomotoras de Sabero. - MSM

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en la localidad leonesa de Sabero, retomará este viernes, 13 de noviembre, a las 18.00 horas su programa 'Entre papeles' con una proyección comentada sobre las locomotoras de la empresa Hulleras de Sabero y Anexas S.A.

Según ha informado el espacio museístico en un comunicado recogido por Europa Press, la iniciativa tiene como objetivo difundir los fondos del Archivo Histórico Minero de Castilla y León, centro dependiente del propio museo que custodia decenas de miles de documentos, planos, imágenes y objetos de las principales compañías carboneras de la comunidad.

La sesión estará conducida por el fotógrafo y exminero Carlos García, quien comentará una selección de fotografías y vídeos procedentes de fondos documentales y colecciones particulares.

A través de su experiencia en la actividad minera, el ponente aportará contexto histórico para explicar el funcionamiento de estas máquinas en el transporte del carbón y su relevancia en el entramado industrial del Valle de Sabero.

Asimismo, la actividad buscará poner en valor el papel del ferrocarril como elemento vertebrador en el traslado del mineral hacia los puntos de tratamiento y expedición, así como recuperar el patrimonio industrial de la comarca tras el cierre de las explotaciones. La jornada será gratuita previa inscripción telefónica o presencial en las dependencias del museo.