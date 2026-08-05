El Museo de la Siderurgia presenta este viernes una exposición sobre la central térmica de Velilla (Palencia)

LEÓN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León presentará este viernes, 7 de agosto, a las 20.30 horas, la exposición 'La central térmica de Velilla del Río Carrión' en el Centro de Día del citado municipio palentino, según ha informado la institución museística.

La muestra, comisariada por el historiador Fernando Cuevas, está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión y el Club de Entibadores Palentinos. La exposición reúne material donado por Iberdrola al museo a raíz del desmantelamiento de la planta en 2024, tras sesenta años de actividad con carbón de las cuencas leonesas y palentinas.

Entre las piezas exhibidas destacan dos maquetas, una general de la central y otra de su grupo de generación, así como elementos del cuadro de mandos de la sala de control. Además, la muestra se ha completado con paneles explicativos sobre la historia de la térmica, su cronología y el poblado de los trabajadores, junto con fotografías de su funcionamiento y posterior desmantelamiento.

La iniciativa pretende destacar el pasado industrial del municipio y homenajear a sus trabajadores y a la comarca. La exposición permanecerá abierta con entrada gratuita desde el lunes 10 de agosto hasta finales de marzo de 2027.