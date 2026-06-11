Música y humor se dan cita en Carracedo (León) el 20 de junio con Pablo Carbonell, Mundo Chillón y Los Pocos

De izquierda a derecha, el coordinador del ILC, Emilio Gancedo; el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez y Daniel Salvador, representante de DMadariaga Producciones, en la presentación del festival Risa Sonora. - EUROPA PRESS

LEÓN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Santa María de Carracedo, en el municipio berciano de Carracedelo, acogerá el próximo día 20 el festival de humor musical Risa Sonora, en el que participarán Pablo Carbonell, Mundo Chillón y Los Pocos.

Impulsado por el Instituto Leonés de Cultura (ILC), este evento "singular" con entrada gratuita reunirá tres propuestas que van más allá de la música y el humor para compaginar diversas disciplinas en un escenario "privilegiado".

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, ha destacado en la presentación del festival la presencia del polifacético Pablo Carbonell, al que se ha referido como un famoso humorista, músico, actor, director, guionista y escritor.

Asimismo, ha apuntado que la Mundo Chillón ofrecerá propuesta "tan irreverente y surrealista como talentosa", mientras que Los Pocos, grupo compuesto por el cómico Pepe Macías (ayudante de Dirección y el 'Hombre Mágico' de La Revuelta) y el cantautor Kiko Tovar, presentarán un espectáculo "desternillante" (tributo a Los Pocos).

Este dúo satírico-humorístico protagonizará una actuación que mezcla humor, teatro de variedades y canciones. Sus temas navegan entre la sátira, la crítica y el surrealismo, con un estilo musical que mezcla canción de autor, pop, rock, rumba, salsa, bolero y opera-rock.

Emilio Martínez ha recalcado que Risa Sonora ofrece una oportunidad para disfrutar de tres horas de espectáculo en el marco del "excepcional y bellísimo" Monasterio de Santa María de Carracedo.

Por su parte, Daniel Salvador, representante de DMadariaga Producciones, ha puesto de manifiesto la importancia de acercar este tipo de eventos al mundo rural, cuyos habitantes tienen "el mismo derecho" que quienes viven en la ciudades de disfrutar de todo este tipo de iniciativas.

Además, ha puesto en valor el encanto de la propuesta, que ofrece tres horas de diversión en una noche de verano, bajo las estrellas y con el "maravilloso" monasterio como escenario. "Es un evento muy especial, muy bonito", ha apostillado.

Finalmente, el coordinador del ILC, Emilio Gancedo, además de referirse al contenido del festival, ha expresado que es un reclamo para que la población conozca o vuelva a visitar el Monasterio de Carracedo y, al igual que Emilio Martínez y Daniel Salvador, ha animado a toda la ciudadanía a asistir al evento.