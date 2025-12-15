La música llenará la programación navideña del Ayuntamiento de Ávila en los próximos días

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, acompañada por el concejal de Turismo, Carlos López. - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Ávila ha programado para los próximos días varias actividades para su agenda navideña, con la música como protagonista, a través de espectáculos teatralizados, festivales, conciertos y pasacalles dirigidos a todos los públicos y, de manera especial, a los más jóvenes, con propuestas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad.

Entre las actividades dirigidas al público familiar, el próximo domingo 21 de diciembre, a las 18 horas, la plaza del Mercado Chico acogerá el espectáculo 'Quimirock: una Navidad diferente', una propuesta teatralizada e inmersiva que combinará música en directo y teatro con el objetivo de transportar al público a un universo de fantasía y diversión.

El espectáculo, gratuito y de entrada libre, aunará canciones, humor y una historia llena de sorpresas que invita a la participación del público con un único objetivo: salvar la Navidad.

Según ha explicado este lunes la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, acompañada por el concejal de Turismo, Carlos López, la programación musical también incluirá propuestas pensadas para los jóvenes y para quienes quieran conocer nuevas iniciativas culturales surgidas en la ciudad.

En este sentido, los días 23 de diciembre y 3 de enero se desarrollarán actividades enmarcadas en el programa Kedada Cultural, en las plazas del Mercado Grande y del Mercado Chico, respectivamente, de la mano de una agrupación musical de reciente creación integrada por jóvenes abulenses. Durante estas jornadas, el público disfrutará de música de diferentes estilos, como jazz, swing o pop de los años 20, acompañada de relatos navideños y tradiciones del folklore, a cargo del grupo Sanzience Troupe.

Esta formación, integrada por artistas itinerantes formados en la Escuela Municipal de Música y en el Conservatorio de Ávila, combinará narración, música y puesta en escena en un espectáculo dirigido tanto a jóvenes como al público en general.

La propuesta contará con narrador, cantante, bajo y guitarra eléctricos, teclado, batería, violín y una bailarina y artista marcial que ofrecerá un número especial de danza con espada y abanico, configurando una propuesta escénica diferente y atractiva para todos los asistentes.

Dentro del programa navideño, la música también cobrará protagonismo con la celebración de dos festivales ya consolidados y con gran seguimiento de público, como son el Marimorena Fum Fum Fest y el Fum Fum Fest de Nochebuena y Nochevieja.

El Marimorena Fum Fum Fest tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en la plaza del Mercado Chico, a partir de las 20 horas, con varias actuaciones musicales comenzando por La banda del capitán Inhumano, formación encabezada por Santi Sánchez que reunirá los éxitos de Los Inhumanos y La banda del capitán Canalla.

A partir de las 22 horas, el festival continuará con la sesión de DJ Pulpo, especializado en música de los años 80 y 90, y se cerrará, desde las 23.45 horas, con la actuación del DJ abulense David Montero, con quien los asistentes tomarán las uvas coincidiendo con la medianoche, adelantando simbólicamente la Nochevieja.

El Marimorena Fum Fum Fest se completará con el Fum Fum Fest de Nochebuena y Nochevieja, que invita a "disfrutar" de la música en directo de formaciones locales durante el mediodía y el "tardeo".

En Nochebuena, se han programado cuatro conciertos: a las 13.30 horas, en el Mercado Chico, la calle San Segundo y el entorno de la plaza de Abastos, han actuado Los Chicos de Ayer, Clover y Generación 2, mientras que a las 14 horas, en la plaza de Nalvillos, actuará el grupo Dos Perros.

El 31 de diciembre, el Fum Fum Fest de Nochevieja acercará igualmente cuatro conciertos, todos ellos a las 13.30 horas, en la plaza de Italia, la calle San Segundo, la plaza del Mercado Chico y el entorno de la plaza de Abastos, con las actuaciones de Nunca es tarde, La Gramola, Los Gruyos y Abandolaos.

Además de estos festivales, el Ayuntamiento de Ávila ha programado conciertos y actuaciones musicales de temática navideña, como los ofrecidos por las corales Amicus Meus y Camerata Abulense los días 19 y 20 de diciembre, a las 20 y 19.30 horas, respectivamente, en el Auditorio Municipal de San Francisco, con entrada libre hasta completar aforo.

La programación se completa con un pasacalles el domingo 21 de diciembre, desde las 12 horas, a cargo del grupo folklórico Avento y los dulzaineros de Badut, que durante dos horas recorrerán las principales calles del casco histórico, desde el Mercado Grande hasta el Mercado Chico.