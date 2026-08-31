Música, tradición, ocio y el intento de récord de mosaico de globos, en el programa festivo de las Peñas de Valladolid

Foto conjunta del acto de presentación de la programación de las Peñas para las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Peñas de Valladolid y la Federación Vallisoletana de Peñas han organizado junto con el Ayuntamiento de la ciudad una programación que se suma a las "más de 1.000" actividades previstas para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, con eventos musicales, comidas compartidas, tradiciones y ocio diurno y nocturno, además del habitual intento de récord Guinness a cargo de la Coordinadora, para el que se ha elegido como temática el mosaico compuesto por globos sujetados por personas.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha presentado esta programación junto al presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid, Juan Antonio Bermejo, y el presidente de la Federación Vallisoletana de Peñas (Fevapeñas), Francisco Javier Cuesta, las actividades que ambas asociaciones han organizado con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

La programación, que se desarrollará al igual que las Fiestas del 4 al 13 de septiembre en diferentes espacios de Valladolid, forma parte de parte de un calendario pensado para "todos" y dentro del que la edil del PP considera el programa "de las mejores fiestas del mundo".

La Coordinadora de Peñas de Valladolid ha organizado un amplio programa que combina música, actividades infantiles, propuestas deportivas, cultura popular y encuentros entre peñistas. La programación arrancará el viernes 4 de septiembre con la gran fiesta de apertura en el Paseo Central del Campo Grande, seguida del tradicional desfile de peñas con carrozas musicales, que recorrerá el centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor.

Como ha explicado el presidente de la Coordinadora, Juan Antonio Bermejo, entre las principales propuestas del programa destaca el Moreras Beach Fest, que llevará durante varios días a la playa de Las Moreras sesiones de música y propuestas temáticas como 'Generación Z', 'Generación Techno-Dance', 'Hard Tech', 'Urban Paradise', 'Epic Night' o el 'Gran Día de las Peñas', con la participación de DJs y artistas.

RÉCORD GUINNESS

El 6 de septiembre, tendrá lugar una nueva tentativa de "Récord Mundial Oficial", en esta ocasión 'El mosaico de globos más grande realizado por personas' en el que se compondrá, en un espacio de 20 por 20 metros la figura del logotipo de Renault, con motivo del 75 aniversario de la presencia de la empresa en Valladolid.

La iniciativa tendrá lugar en la Acera de Recoletos y contará con la presencia de una notaría y de los jueces de Official World Records para certificar el resultado, en una disciplina en la que la marca está situada actualmente en 399 personas, por lo que si se alcanzan las 400 se logrará un nuevo récord.

Bermejo ha explicado que de los 19 récords que se han batido en la ciudad con iniciativa de la Coordinadora, se mantienen vigentes ocho. Como dato ha señalado que el logrado el pasado año de personas que comían tarta al mismo tiempo, ha sido superado por otro lugar del mundo en menos de un año.

También será novedosa la Concentración de Charangas programada para el viernes 11, Día de las Peñas, con la participación de las agrupaciones 'Ohayo', 'Gaveta' y 'Cucu-Band', que partirán a las 19.00 horas desde la plaza del Rosarillo, plaza de Coca y la plaza Semprún para encontrarse en la plaza del Poniente en torno a las 20.30.

En esta céntrica plaza se contará con la presencia de Sete Fernández, un conocido aficionado que ha acompañado con su trompeta a la Selección Española de Fútbol en los partidos del Mundial 2026, en el que se ha proclamado campeona del Mundo por segunda ocasión.

La programación incluye además numerosas actividades para disfrutar en familia, como hinchables, exhibiciones de perros de asistencia, espectáculos infantiles, partidas de ajedrez, una jornada dedicada al skate, exhibiciones de pole dance, calistenia y actividades organizadas por las propias peñas en distintos barrios de Valladolid.

La Coordinadora también participará en la ofrenda floral de la Coordinadora de Peñas a la Virgen de San Lorenzo, pasacalles y charangas, el X Desfile Motero de Banderas de Peñeras, encuentros intergeneracionales, degustaciones gastronómicas y diferentes propuestas de convivencia entre peñistas.

La actividad se prolongará durante el último fin de semana de las fiestas con nuevas propuestas musicales, hinchables, calistenia, juegos, una exhibición de autos-locos y diferentes sesiones del Moreras Beach Fest. El domingo 13, la Coordinadora celebrará la VIII Marcha Cicloturística, una sesión de vermut y degustaciones gastronómicas, la comida de peñistas y la degustación gratuita del tradicional 'Pañuelo del Peñista', antes de poner el broche final con el pasacalles de retirada del pañuelo y su retirada, junto a la bandera, del Conde Ansúrez en la Plaza Mayor.

FEDERACIÓN VALLISOLETANA DE PEÑAS

La Federación Vallisoletana de Peñas (FeVaPeñas) ha preparado un programa de actividades para acompañar la celebración de las fiestas de la patrona. El programa arrancará el viernes 4 de septiembre con la concentración de las peñas en la Plaza de Portugalete, seguida de un pasacalles con la Charanga 'Sin Copa' y la asistencia al pregón de las fiestas.

El sábado 5 tendrá lugar la tradicional comida de hermandad, además de actividades infantiles, hinchables, cuentacuentos y la colaboración con Defaniva en su labor contra el abandono de perros. La jornada continuará con un pasacalles de batucada y la celebración de la IX edición de la Verbena de FeVaPeñas.

La programación continuará el domingo 6 con un pasacalles de la Peña Despensa Míticos y un concierto de 'Rumbeuros', mientras que el jueves 10 se celebrarán juegos populares y actividades interpeñas.

El viernes 11, Día de las Peñas, FeVaPeñas organizará la XIII edición de su Conciertazo, con las actuaciones de Avería Metal, Hijos del Tercer Acorde y Rock and Roll Cirkus. El tramo final de las fiestas incluirá una verbena de clásicos de los 80 en adelante el sábado 12 y, el domingo 13, el pasacalles con motivo del XXXV aniversario de la Peña Comuneros, acompañado por los dulzaineros La Atalaya. La programación concluirá a medianoche con la despedida de la Feria y Fiestas 2026 en la Plaza Mayor.