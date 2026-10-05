Música y visitas guiadas para conocer las 'Huellas de Santa Teresa' en Ávila los días 10 y 17 de octubre

ÁVILA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila, dentro de las fiestas de Santa Teresa, ha programado actividades dentro de la iniciativa 'Vive las Huellas de Teresa', con el objetivo de difundir y dar a conocer el legado de la santa a través de dos jornadas, la primera de ellas el 10 de octubre, con un concierto a las 20.45 horas, en la basílica de La Santa.

Bajo el titulo 'Con el alma enamorada. Teresa de Jesús y Juan de la Cruz', el concierto correrá a cargo de Juan Santamaría, con entrada libre hasta completar el aforo y el cantautor ofrecerá un espectáculo con temas de su disco que lleva el mismo nombre, en el que musicaliza poemas de san Juan de la Cruz a ritmo de fado.

La segunda jornada de actividades se realizará el 17 de octubre, con doble cita. Entre las 16.30 y las 19.30 horas, se podrá participar en las visitas guiadas programadas al recién remodelado convento de Nuestra Señora de Gracia.

Las visitas se realizarán, para grupos de 25 personas, cada media hora, y las inscripciones pueden realizarse, con carácter gratuito, desde este lunes, en el Centro de Recepción de Visitantes hasta el 14 de octubre.

Ese mismo día, a las 20.30 horas, en la iglesia de Santiago, además, se podrá asistir al concierto que, con el título 'Himnos teresianos', ofrecerá la Banda de Música de Ávila, con entrada libre.