El músico Germán Díaz ofrecerá conciertos este fin de semana en Valladolid, Navarrevisca (Ávila) y Rioseco (Burgos)

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músico vallisoletano Germán Díaz ofrecerá este fin de semana conciertos en Valladolid y Navarrevisca (Ávila), donde presentará el trabajo publicado junto a Benxamín Otero, 'Outras trece cancións bonitas', y en Rioseco (Burgos), localidad en la que expondrá su propuesta en torno a la música mecánica.

La primera cita tendrá lugar este viernes, 24 de julio, en la Casa de Zorrilla de Valladolid, donde Germán Díaz y Benxamín Otero presentarán el mencionado trabajo publicado este año, que propone un diálogo entre la zanfona, el oboe, el corno inglés, los sintetizadores analógicos y diversas sonoridades inspiradas en la tradición ibérica.

Lejos de una recreación folclórica, el disco explora un lenguaje propio en el que conviven la memoria popular y la creación contemporánea, con composiciones originales y una cuidada producción sonora, según ha expuesto el equipo del artista en un comunicado recogido por Europa Press.

Ya el sábado 25 de julio el dúo viajará hasta Navarrevisca (Ávila), donde actuará dentro de la quinta edición del Festival Lo Sagrado, un encuentro que combina música, patrimonio, naturaleza y pensamiento en plena Sierra de Gredos. El concierto volverá a girar en torno a Outras trece cancións bonitas, un repertorio que marca el inicio de "una nueva etapa artística" para ambos músicos.

Posteriormente, el domingo 26 de julio, ya en solitario, Germán Díaz participará en el Festival Vive Rioseco, que se celebra en el Monasterio de Santa María de Rioseco (Burgos), donde impartirá los talleres 'Dale a la manivela', una propuesta participativa para descubrir el funcionamiento de cajas de música, organillos e instrumentos mecánicos.

La jornada concluirá con 'Música para manivelas', un espectáculo familiar en el que la zanfona convive con cajas de música programables, campanas automáticas y otros ingenios musicales accionados mediante manivela, en un concierto que invita al público a "descubrir la belleza de la música mecánica desde una perspectiva contemporánea".