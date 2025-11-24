Músicos de Francia, Italia y Canadá participarán en 'Diapasión', el Festival Internacional de Guitarra de Palencia

PALENCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Músicos y bailarines de tres compañías internacionales procedentes de Francia, Italia y Canadá integran el programa de la XXIII Edición del Festival Internacional de Guitarra de Palencia 'Diapasión', que se celebra en el Teatro Principal de la capital los próximos 28, 29 y 30 de noviembre.

La cita, enmarcada dentro de la programación del Otoño Cultural, está organizada por la Asociación Musical Calandria, de la mano de su director artístico Carles Pons, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palencia.

Se trata de un festival "consolidado, tradicional y respetado", ha señalado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, durante la presentación del ciclo del que sus organizadores han destacado que lo integran artistas de "primer nivel".

De esta forma, el viernes 28 de noviembre, a las 20.30 horas, el festival se inaugurará con el recital 'Sombras y Luces de España', protagonizado por el 'Trío Cantiga y Danza', procedente de Francia.

Este trío está compuesto por los guitarristas Philippe Villa y Anastasia Maximkina, junto a la bailarina Anna Sinelshchikova. Su programa promete un recorrido vibrante por la música española, a través de las obras de compositores como Enrique Granados, Francisco Tárrega, Isaac Albéniz y Manuel de Falla.

ÚLTIMA ACTUACIÓN

Ya el sábado 29, a las 20.30 horas, la programación continuará con el Amadeus Guitar Dúo, originario de Canadá, que presenta su programa 'Kontraste'. Formado por Dale Kavanagh (Canadá) y Thomas Kirchhoff (Alemania), este dúo ha sido reconocido a nivel mundial desde su fundación en 1991. Han ofrecido más de 1.800 conciertos en cerca de 70 países de Europa, América Central, del Sur y del Norte, y Asia. Destacan por su extensa actividad discográfica y han grabado numerosas producciones para radio y televisión. Su repertorio abarca compositores como Gaspar Sanz y J. S. Bach, hasta piezas contemporáneas de Dale Kavanagh.

El broche al festival se pondrá el domingo 30, a las 19.00 horas, con la actuación del guitarrista italiano Emiliano Leonardi, que actuará en formato de Dúo Órgano y Guitarra. Leonardi, concertista formado con honores en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, estará acompañado por los músicos españoles Javier García Moreno (guitarra) y Francisco Javier Jiménez (órgano).

El trío español-italiano incluye al catedrático de Guitarra Javier García Moreno, quien también dirige el Conservatorio Superior de Málaga y al organista Francisco Javier Jiménez, reconocido por su participación en formaciones orquestales y festivales internacionales de música antigua. Además, ha sido organista titular de la Catedral de León de 2020 a 2023. El programa incluirá piezas de Vivaldi y Joaquín Rodrigo, entre otras.

Además, 'Diapasión' tendrá su sede provincial en el Auditorio Municipal de Guardo en colaboración con AMGu. Allí se celebran dos conciertos el sábado 29, a las 20 horas, de Emiliano Leonardi, y el domingo 30 con el dúo de Eduardo y Mateia Pascual a las 19 horas. Las entradas para el festival podrán adquirirse en la taquilla los días de la función, así como en la web www.teatroprincipalpalencia.es a un precio único de diez euros.