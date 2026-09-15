Nace la Carrera de Montaña 'Los Pepiteros', 21 km por el Valle de Valdivieso, en Las Merindades, el 3 de octubre

Cartel de la primera carrera de Los Pepiteros, que tendrá lugar el 3 de octubre. - DIP BURGOS

BURGOS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Burgos ha acogido la presentación de la primera edición de la Carrera de Montaña 'Los Pepiteros', una nueva cita deportiva que se celebrará el próximo sábado 3 de octubre en el Valle de Valdivielso, con salida y llegada en el Parque de Puente Arenas de Valdivielso.

En la presentación han participado el, responsable del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ), Ángel Carretón, y el diputado de Las Merindades, Manuel Villanueva,junto a Olga Fernández Montejo, presidenta de la Asociación Deporte y Cultura Valdivielso; Alberto Díaz Rodríguez, alcalde de la Merindad de Valdivielso, e Iker Prieto Palencia, alcalde de Población.

'Los Pepiteros' surge por iniciativa de un grupo de jóvenes del Valle de Valdivielso que ha querido transformar su afición por el deporte de montaña "en una oportunidad para dar a conocer el territorio y poner en valor el patrimonio natural de la comarca".

La prueba contará con un recorrido de aproximadamente 21 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, y combina senderos, pistas forestales, zonas de roca, tramos técnicos y desniveles continuos.

El trazado permitirá a los participantes descubrir algunos de los paisajes más representativos del Valle de Valdivielso mientras afrontan una prueba concebida como una auténtica experiencia de montaña.

Desde la Diputación se ha puesto en valor el compromiso de los jóvenes que han impulsado esta nueva iniciativa y la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales para hacerla posible, además de subrayar que el deporte "se convierte en una herramienta de promoción del territorio capaz de unir actividad física, naturaleza, patrimonio, turismo y desarrollo rural".

Así, Manuel Villanueva ha destacado que iniciativas como esta "demuestran la capacidad de los pueblos para generar proyectos desde el propio territorio" al tiempo que ha ensalzado el papel de los jóvenes "que mantienen su vinculación con el valle y encuentran en el deporte una forma de mostrarlo al resto de la provincia y a sus visitantes".

Una carrera "comprometida con el entorno" ya que los participantes deberán respetar la flora y la fauna, permanecer en los senderos señalizados y no abandonar ningún tipo de residuo. Además, la organización no utilizará vasos desechables en los avituallamientos, por lo que cada corredor deberá llevar su propio recipiente.

La carrera dispondrá de voluntarios a lo largo del recorrido, asistencia sanitaria, coordinación de emergencias, avituallamientos, cronometraje, seguro de accidentes y servicios de postmeta.

La prueba comenzará a las 10:00 horas en el Parque de Puente Arenas de Valdivielso y la entrega de trofeos está prevista aproximadamente a las 15:00 horas, una vez finalizada la competición, y se premiará a los tres primeros clasificados de las categorías absoluta masculina y femenina.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de septiembre, o hasta completar el número máximo de participantes establecido por la organización. La inscripción incluye dorsal y cronometraje, seguro de accidentes, avituallamientos, atención sanitaria básica, servicios postmeta y bolsa del corredor.