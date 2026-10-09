Nace CEOE Mujeres Empresarias Valladolid con vocación provincial para visibilizar y atraer talento femenino

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VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal vallisoletana ha presentado este viernes CEOE Mujeres Empresarias Valladolid, una asociación impulsada por un grupo de mujeres empresarias con experiencia en distintos sectores que nace con vocación provincial y con el objetivo de visibilizar y atraer talento femenino.

"En Valladolid hay mucho talento empresarial femenino y queremos conectarlo, queremos darle visibilidad y crear oportunidades para que ese talento siga creciendo en nuestra provincia", ha explicado la presidenta de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid, Nieves García, en la presentación de esta asociación que busca ser un espacio de encuentro para compartir conocimiento y atraer nuevas ideas, sinergias y oportunidades.

La Junta Directiva de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid ha organizado un plan de acción en tres grandes líneas, la primera para conectar a las empresarias, dar visibilidad a su actividad y favorecer la colaboración. Para ello, promoverán desayunos de trabajo en diferentes puntos de Valladolid y su provincia con grupos reducidos para compartir experiencias y favorecer que se creen "contactos útiles y posibilidades concretas" de negocio.

"Para nosotras una autónoma que se esté iniciando y que representa un nuevo negocio que abre las puertas es tan importante como una empresa que tenga muchos trabajadores. Entre todos nos tenemos que apoyar", ha defendido Nieves García.

Otras de las actuaciones planteadas pasan por la creación de un directorio o mapa de empresas lideradas o gestionadas por mujeres de Valladolid que incluirá a las profesionales autónomas y por reconocer las trayectorias profesionales para trasladar ejemplos de liderazgo. "En Valladolid hay historias empresariales que merecen la pena tener más presencia en los medios y llegar a más personas, darles difusión y reconocer su trabajo y mostrar lo que se está haciendo en nuestra provincia", ha explicado.

La segunda línea de trabajo se centrará en la mentoría, el talento y el poder del emprendimiento y pondrá en contacto a empresarias y a directivas con experiencia con mujeres que están iniciando un proyecto o afrontando una etapa de crecimiento profesional si bien García ha incidido en la importancia de que el intercambio entre las empresarias con experiencia y las nuevas sea de carácter bidireccional. "Siempre es importante tener en cuenta la juventud y el talento que inicia y ellas que tengan en cuenta nuestra experiencia", ha añadido.

La tercera actuación pasa por tener una representación institucional y participación social en la provincia. "Ser activas", ha resumido Nieves García en la presentación de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid que nace con el objetivo de ser "cercana, activa y útil".