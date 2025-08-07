Nace el 'Club de Producto de Cicloturismo' de Palencia para potenciar los recursos ciclistas de la provincia

PALENCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha presentado el 'Club de Producto de Cicloturisno Cyclope' una marca que pretende generar un espacio de sinergias entre las empresas del sector con el fin de potenciar los servicios ciclistas de la provincia palentina.

El diputado de Deportes de, Eduardo Tejido y del coordinador de Deportes, Enrique Hermoso, ha presentado este club porque, como han explicado "la Diputación está convencida de que la práctica deportiva, y en este caso del ciclismo, puede suponer un importante avance en la promoción de los recursos provinciales", ya que la provincia cuenta con unos parajes y unos enclaves "envidiables para la práctica del ciclismo, tanto de carretera, de BTT, o de grável".

Con esta premisa, hace varios meses, la Diputación, con el apoyo de la consultora 'Bikefriendly', comenzó un plan de acción para la creación de esta marca, en un proceso que, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha estado marcado por diferentes reuniones de seguimiento, sensibilización y formación de los potenciales agentes del sector.

Este proceso, que ha comenzado en la zona de la Montaña Palentina, continuará por toda la provincia, con el objetivo de dotar de unos servicios "de calidad" a los ciclistas que acudan a conocer los parajes naturales, culturales y patrimoniales de nuestra provincia en su bicicleta.

Desde este momento, todas aquellas empresas que lo deseen pueden consultar el proceso de adhesión al 'Club de Producto Cyclope Palencia' entrando en el espacio reservado al Club de Producto en la página web www.cyclope.es.

Con el fin de que cualquier aficionado al ciclismo o turista pueda identificar las empresas asociadas a este Club de Producto, la Diputación de Palencia hará entrega a estas entidades asociadas de una placa distintivita como establecimiento asociado.