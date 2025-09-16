Nace la Feria Aravalle, que del 10 al 13 de octubre, potenciará los recusos de la comarca "más desconocida" de Ávila

Presentación de la primera edición de la Feroia Aravalle que se celebrará del 10 al 13 de octubre. - DIP ÁVILA

ÁVILA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y el alcalde de La Carrera, Javier López, han presentado este martes la Feria Aravalle con el propósito de potenciar una "de las comarcas más desconocidas" de la provincia de Ávila.

Así lo ha afirmado Javier López, quien ha explicado que esta feria ha sido concebida como escaparate turístico, cultural y medioambiental de la vertiente norte de la sierra de Gredos, que se celebrará del 10 al 13 de octubre en los municipios de La Carrera, Umbrías, Solana de Ávila, Puerto Castilla y Gil-García

El alcalde de La Carrera, en representación de los cinco ayuntamientos implicados, ha asegurado que "el Aravalle es probablemente la comarca más desconocida de la provincia de Ávila, pero también", para ellos y para quienes visitan esta zona, "es una de las más hermosas".

La Diputación de Ávila aporta 4.000 euros para la realización de esta feria que se desarrollará en colaboración con los cinco ayuntamientos participantes que son Puerto Castilla, Gil García, Solana, La Carrera y Umbrías.

Entre los días 10 y 13 de octubre se celebrará esta cita, denominada Aravalle Natura 2025, que nace con la idea de combatir los problemas que afectan al mundo rural, y poder consolidarse dentro del programa de ferias de la provincia y "con el propósito de que el turismo rural y de naturaleza sea para esta zona no solo un motor económico, sino también una herramienta para preservar el patrimonio cultural y natural y mantener vivos los pueblos".

El presidente de la Diputación, Carlos García, ha incidido en que la Feria Aravalle Natura se ha presentado con el objetivo de "poner en valor los diferentes recursos turísticos y naturales de esta magnífica comarca, difundirla, darla a conocer y destacar el potencial medioambiental que tiene".

Asimismo, García ha señalado que se trata de "un acontecimiento social, cultural, festivo, gastronómico y turístico" y que uno de los fines prioritarios es la desestacionalización de los recursos.

Por su parte, el coordinador de la Feria, Javier Riolobos, ha explicado que la iniciativa ha buscado ir más allá del concepto habitual de feria. "Queremos que sean unas jornadas técnicas con un aforo limitado, para que la gente que participe se sienta especial y reciba una formación interesante, no un mero discurso, sino algo realmente didáctico".

Asimismo, Riolobos ha detallado que la programación incluirá contenidos especializados en ámbitos como la caza, la ornitología y la micología, un curso de huellas y rastros y otro de tejidos y lana, con la implicación de pequeñas asociaciones y empresarios de la zona.

Igualmente, ha señalado que estos pueblos "tienen una media de 100 personas empadronadas" por lo que "cuesta mucho hacer algo importante", algo que se ha conseguido este año gracias a la unión de todos y "crear una marca" que esperan tenga continuidad en el tiempo.

Situados en la vertiente norte de la Sierra de Gredos, "un lugar privilegiado" del Barco de Ávila", la comarca limita con Salamanca y con Cáceres y sus "16.000 hectáreas suponen prácticamente el 20 por ciento de la superficie total del Parque Regional de la Sierra de Gredos", ha explicado el edil de La Carrera.

"El río Aravalle es su eje vertebrador, la mano que nos mantiene unidos", ha dicho el alcalde, quien ha añadido que "sus aguas y las aguas de las gargantas y arroyos que en él confluyen son sinónimo de vida, de naturaleza".

Con casi 500 habitantes repartidos en 23 pequeños núcleos, Javier López ha destacado la riqueza natural y paisajística del lugar.

"Nuestra orografía va desde los 950 metros del valle hasta los 2.400 de las cumbres del Cobas y del Calvitero. Nuestras praderas, nuestros robledales, nuestros castañares, nuestros pinares, los piornales y, por encima de todo, nuestro maravilloso circo de Gredos, origen de la laguna del Trampal, de la laguna del Duque, de la laguna del Barco", ha señalado el alcalde de La Carrera.

Durante su intervención, ha incidido en la necesidad de combatir los grandes problemas del mundo rural como "la despoblación, el envejecimiento, la soledad, el abandono y el olvido"; y la "mejor herramienta para ello es "el turismo rural y de naturaleza".

López ha recordado también otras iniciativas que están revitalizando la zona, como la recuperación de la Feria de San Miguel en Puerto Castilla, que ha regresado tras veinte años, o la participación en actividades como el Festival del Piorno en Flor o la Ruta de los Belenes, sin olvidar el potencial del Aravalle en el ámbito del turismo astronómico, con certificación como Reserva Starlight, y un observatorio astronómico en La Retuerta, además de varios miradores de estrellas para disfrutar del cielo y de esta comarca, donde se dan "las condiciones ideales para disfrutar del cielo nocturno" con su baja polución, escasa población, buenos accesos y poca industria, ha dicho.