Nacen en el Cerrato palentino cinco cachorros de lince ibérico de dos camadas del proyecto de reintroducción en CyL

Nacen en el Cerrato palentino los cinco primeros cachorros de lince ibérico de dos camadas diferentes en el primer año del proyecto de reintroducción en Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Cerrato palentino ha registrado el nacimiento de las dos primeras camadas de lince ibérico con un total de cinco cachorros procedentes de Virgo y Valeriana, cuando se cumple un año del proyecto de reintroducción de la especie.

Virgo, el primer ejemplar que pisó el Cerrato palentino el 17 de febrero de 2025, es una de las hembras reproductoras, procedente del centro de cría de El Acebuche, y que junto con Villano, ejemplar procedente de Zarza de Granadilla, forma una de las parejas reproductoras con un total de tres cachorros.

Por su parte, Valeriana, procedente del centro de cría de Silves, en Portugal, fue liberada el 29 de abril, y forma la segunda pareja reproductora junto con Vendaval, ejemplar procedente de traslocación de Castilla-La Mancha, con dos cachorros.

Este hecho pone de relieve la importancia del protocolo de traslocaciones aprobado a nivel nacional para el reforzamiento de las áreas de reintroducción con ejemplares de campo, según ha destacado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El seguimiento por telemetría ha permitido comprobar que ambos partos tuvieron lugar durante la última semana de marzo y primera semana de abril, teniendo ya los cachorros cerca del mes y medio de vida.

Estos nacimientos se producen en el primer año del proyecto de reintroducción de la especie en el Cerrato palentino, hecho totalmente excepcional y que pone en valor el trabajo técnico desarrollado por la Junta de Castilla y León para la selección del área de reintroducción, así como todos los trabajos desarrollados durante estos meses en relación con la mejora de hábitat; medidas preventivas para la reducción de la mortalidad por atropello; o nuevas instalaciones para la cuarentena de los ejemplares, con una inversión superior a los dos millones de euros.

Además, estas actuaciones se completarán con el desarrollo de un ambicioso programa de educación ambiental, que dará comienzo en el próximo curso escolar, y que recorrerá todos los colegios del Cerrato palentino y de las comarcas vecinas.

La Administración autonómica ha agradecido a todos aquellos que hacen posible que este proyecto se haga realidad, una gratitud que ha dirigido a los alcaldes, vecinos, propietarios, titulares de cotos de caza y a fotógrafos y naturalistas por la observación responsable de los ejemplares, pero también, con especial énfasis y reconocimiento, a los equipos técnicos de la Junta que han conseguido que en apenas un año desde el inicio del proyecto se pueda disfrutar de los primeros nacimientos de lince ibérico en libertad en la mitad norte de España.