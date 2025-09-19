Nacho San Millán se impone por 3 votos a Andrés Hernando y gana la presidencia de FAE Burgos

BURGOS 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El que hasta ahora fuera tesorero de la Confederación de Asociaciones Empresariales, (FAE) de Burgos, Ignacio San Millán, ha resultado ganador de las elecciones que se han celebrado este viernes y se ha impuesto por un corto margen de votos ya que ha recibido 52 votos, mientras que Hernando ha obtenido 49.

En al votación se han registrado dos blancos, sin abstenciones ni votos nulos.

San Millán ha asegurado que accede a la presidencia con el objetivo de acabar con la "fractura" que se vive hoy en día en FAE y recuperar "la unidad".

Con esta elección, FAE inicia una nueva etapa en la que continuará trabajando en defensa de los intereses de las empresas y del tejido productivo burgalés, "reforzando" su compromiso con el desarrollo económico y social del territorio.

Nacho San Millán es el presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico y empresario de Sanmival y Asercomex Logística y ha sido en los últimos años tesorero de FAE. Ha estado involucrado en el mundo del deporte a través del Grupo Yucón en el Burgos CF y en el CB Tizona.

Toma así el relevo de Miguel Ángel Benavente, quien ha estado al frente de los empresarios de Burgos durante los últimos 14 años. Al conocer el resultado, el empresario ha empeñado su palabra en "devolver la unidad a la patronal burgalesa tras un periodo convulso. El resultado de la votación es la expresión más clara de que el empresariado "está fracturado".

San Millán hablará con los portavoces de "todas las asociaciones integradas en FAE" con dos objetivos; por un lado, quiere conocer "sus necesidades y testar la posibilidad" de contar con algunos de sus representantes para el Comité Ejecutivo.

Al respecto, quiere contar con los cuatro compañeros de esta aventura electoral: Javier Herrán, Arturo Rica, Esteban Pino y Julián Alonso. Quedaría por nombrar uno más.