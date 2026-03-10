La nadadora olímpica Laura López Valle, Premio CyL del Deporte 2025

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nadadora Laura López Valle ha sido reconocida con el Premio Castilla y León del Deporte en su edición correspondiente a 2025 por su "amplio palmarés internacional" y su labor actual de entrenadora del Equipo Nacional de Natación Artística de la Real Federación Española de Natación y del Club Natación Sincronizada Fabio Nelli.

El jurado ha acordado, por unanimidad, concederle este galardón en reconocimiento por su Medalla de Plata en la prueba de equipo de natación sincronizada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, campeona de Europa en 2008 en combinación libre y subcampeona en 2006 en la modalidad de equipo y de combinación libre.

Asimismo, ha valorado que Laura López cuenta con un "amplio palmarés internacional" y es, actualmente, entrenadora del Equipo Nacional de Natación Artística de la Real Federación Española de Natación y del Club Natación Sincronizada Fabio Nelli, con los que ha alcanzado "relevantes éxitos deportivos en los últimos años en la modalidad junior de los campeonatos de España, europeo y mundial, entre otros torneos".

El jurado ha estado integrado en esta edición por el exciclista Laudelino Cubino; el entrenador de atletismo Enrique Pascual, que obtuvo este mismo galardón en la edición de 2024; el jefe de Deportes de Radio Televisión de Castilla y León, Diego Espinilla; la presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Castilla y León, Cristina Vaquero; el director de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la ciudad de Burgos (Promueve), Alejandro Sarmiento, y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León del Deporte tiene por objeto reconocer la labor de aquellas personas o entidades que más se hayan distinguido por la actividad deportiva desarrollada o por su contribución al fomento del deporte en la Comunidad de Castilla y León.

Los galardonados hasta el momento desde la creación de esta modalidad de los Premios Castilla y León en 2003, son: Perico Delgado, en 2003; Abel Antón Rodrigo y Fermín Cacho, en 2004; Ángel Nieto, en 2005; Marta Domínguez, en 2006; Miriam Blasco Soto, en 2007; Carlos Sastre Candil, en 2008; Vicente del Bosque, en 2009; Isaac Viciosa, en 2010; Club Baloncesto Perfumerías Avenida, en 2011; Manuel Martínez Gutiérrez, en 2012; VRAC y Club Rugby El Salvador, en 2013; Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid, en 2014; Carlos Soria, en 2015; Lydia Valentín Pérez, en 2016; Juan Antonio García Lorenzana "Juanín" y Fernando Hernández Casado, en 2017; Grupo de Piragüistas de Castilla y León, en 2018; Mariano Haro, en 2020; Marta Fernández Infante, en 2021; Carolina Rodríguez Ballesteros en 2022; Belén Sánchez Jiménez en 2023 y Enrique Pascual Oliva en 2024.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa, o, que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal.

Estos Premios cuentan con otras seis modalidades además del Premio Castilla y León del Deporte, el de Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Letras, de las Artes, de los Valores Humanos y Sociales, de las Ciencias Sociales y Humanidades, y de Tauromaquia.