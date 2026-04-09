Nava del Rey (Valladolid) y Torrelavega revivirán su vínculo histórico a través del canto de Las Marzas

Cartel de las actividades organizadas en Nava del Rey para conmemorar su vínculo con Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE NAVA DEL REY

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Nava del Rey y la cántabra de Torrelavega revivirán este sábado, 11 de abril, su vínculo histórico de intercambio comercial y cultural a través del canto de Las Marzas.

En concreto, Nava recibirá a la Ronda Marcera de Torrelavega el sábado en lo que supone "un gesto que une la tradición folclórica del canto del norte peninsular con la herencia vitivinícola de Castilla", han informado a Europa Press fuentes municipales.

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana ha explicado que el evento trasciende lo musical para convertirse en un homenaje a la estrecha relación histórica que ambas localidades mantuvieron desde el siglo XVIII hasta mediados del XX.

Desde el siglo XVIII, Nava del Rey se consolidó como uno de los principales centros proveedores de vino para las actuales regiones de Cantabria y Asturias, a donde llegaba el célebre vino envejecido, popularmente conocido como "Rancio de La Nava".

Como contrapartida, los carros emprendían el camino de regreso cargados de hierro, nieve y otras materias primas que eran redistribuidas desde el nodo comercial de Nava del Rey.

Las Marzas, declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial, son los cantos con los que los jóvenes (marceros) saludaban tradicionalmente la llegada de la primavera. Esta celebración cántabra se trasladará a la meseta con un programa completo.

Así, a partir de las 12.30 horas en la Plaza de España, la Ronda Marcera de Torrelavega representará 'La Rutona', una divertida actuación marcera que se celebrará en el balcón de la iglesia de los Santos Juanes.

Al término (en torno a las 13.15 horas), la Tonelería Burgos de Nava del Rey realizará una demostración del oficio de cubero, un arte esencial para la producción vinícola que aún pervive en la localidad.

Ya por la tarde (18.00 horas), la Casa de Cultura acogerá el concierto oficial de la Ronda Marcera de Torrelavega y la jornada se completará con una visita institucional a la Bodega Subterránea La Granadilla, representativa del patrimonio subterráneo de Nava del Rey.