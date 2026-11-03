Navafría celebrará su LV Feria de Ganado el 8 de noviembre con una parada de la Caravana de Alimentos de Segovia

La diputada Magdalena Rodríguez (dcha), con la alcaldesa Jenifer Berzal y un concejal de Navafría - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Navafría celebrará el domingo 8 de noviembre la LV edición de su Feria de Ganado, que contará con una nueva parada de la Caravana de Alimentos de Segovia en la que participarán 15 socios de la marca agroalimentaria provincial.

La iniciativa de la Diputación continúa así, en su octava parada de 2026, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes los productos agroalimentarios de la provincia y dar visibilidad al trabajo de sus productores, según ha recordado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, que ha presentado la Feria con la alcaldesa de Navafría, Jenifer Berzal.

"La Feria de Ganado de Navafría es una muestra de la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones y reconocer el trabajo de quienes contribuyen al desarrollo del medio rural", ha afirmado Rodríguez.

Por su parte, Berzal ha puesto en valor la continuidad de esta celebración y el papel histórico e identitario de esta feria tradicional, como oportunidad para reunir a vecinos y visitantes.

Los puestos de la Caravana se abrirán el domingo 8 de noviembre, a las 11.00 horas, en la plaza del Mayo, con la participación de quince socios de la marca agroalimentaria de la Diputación que ofrecerán embutidos, vino, chocolate artesano, panadería y repostería, encurtidos, miel, quesos y productos de huerta, entre la gama de Alimentos de Segovia, una marca que apoya a productores de la provincia que apuestan por la calidad y la cercanía del producto.

"La Caravana de Alimentos de Segovia permite acompañar celebraciones tan arraigadas como esta y ofrecer a los productores de nuestra provincia un espacio para dar a conocer sus elaboraciones y acercarlas directamente al consumidor", ha subrayado la diputada.

La programación comenzará el viernes 6 de noviembre, a las 20.00 horas, con una cata de guisos tradicionales con productos de Alimentos de Segovia.

El sábado 7 de noviembre, a las 10.00 horas, tendrá lugar en el Martinete un paseo teatralizado titulado 'Las brujas del caldero de cobre' y, después, el taller infantil 'Las curiosidades del Bosque' en el local Virgen de las Nieves, que tendrá aforo limitado.

Por la tarde, a las 15.30 horas, se celebrará el VII Cocido Popular en la plaza del Mayo, bajo una carpa habilitada. Las entradas podrán adquirirse en el Ayuntamiento hasta el 6 de noviembre.

La jornada continuará a las 19.00 horas con danzas locales y seguirá, a partir de las 23.00 horas, con música de DJ.

"La combinación de la feria con propuestas gastronómicas y actividades para todos los públicos contribuye a dinamizar el pueblo y a dar a conocer todo lo que podemos ofrecer", ha expresado la alcaldesa de Navafría.

El domingo 8 de noviembre, a las 11.00 horas, coincidirán la apertura de la Caravana y la inauguración de la LV Feria de Ganado, que tendrá lugar en el paraje de las Eras.

La programación ganadera incluirá la entrega de premios mediante sorteo entre los ganaderos participantes, con la colaboración de la Junta Agropecuaria Local.

La jornada concluirá a las 16.00 horas con el cierre de la Caravana.