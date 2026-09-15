Navas del Marqués (Ávila) detecta alto nivel de aluminio en agua de la presa nueva y recurre a la antigua para abastecer

ÁVILA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) ha identificado el origen de los elevados niveles de aluminio en el agua, que proceden de la presa nueva, de manera que de forma temporal, hasta que se solvente la incidencia, recurirrá a la presa antigua para abastecer al municipio.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Consistorio, que impuso restricciones en el consumo desde la semana pasada por este motivo y ha repartido agua de un camión, ha asegurado que desarrolla las actuaciones destinadas a recuperar "cuanto antes" la normalidad en el abastecimiento de agua potable.

Así, ha subrayado que los últimos análisis realizados han permitido avanzar de "manera importante" en la identificación del origen de la incidencia, pues se ha comprobado que los niveles elevados de aluminio se encuentran presentes en el agua bruta procedente de la presa nueva, antes de su entrada en la planta potabilizadora.

Estos datos disponibles permiten determinar que el origen de esta concentración de aluminio está en el agua del propio embalse y no en el proceso de tratamiento realizado en la planta, ha destacado el Ayuntamiento, que ahora centrará los trabajos técnicos directamente en el origen del problema y en definir las actuaciones necesarias sobre el embalse y su sistema de captación.

Al mismo tiempo, los análisis realizados en la presa antigua no presentan este problema de aluminio, de manera que, mientras se trabaja en la solución definitiva, esta infraestructura permitirá disponer de una alternativa temporal de abastecimiento, "siempre sometida a los correspondientes controles sanitarios y a la disponibilidad del recurso", ha indicado el Consistorio.

En este contexto, ha recordado que los servicios técnicos municipales, junto con técnicos y especialistas externos, están realizando un seguimiento "permanente" de la situación", siempre de manera coordinada con la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila.

El Ayuntamiento ha transmitido un mensaje de "tranquilidad y confianza" a los vecinos del municipio, ante quienes ha defendido que haber identificado el origen del problema en el agua bruta de la presa nueva y disponer de la presa antigua como alternativa temporal, "permite afrontar esta situación con medidas concretas mientras se avanza hacia una solución definitiva".

Hasta entonces, se mantendrán todas las medidas preventivas -- no beber ni cocinar con agua del grifo-- y los controles analíticos necesarios, y cualquier modificación de las actuales recomendaciones de consumo se realizará únicamente cuando los resultados permitan garantizar plenamente la calidad del agua, ha precisado.

Por último, ha agradecido a todos los vecinos de Las Navas del Marqués por su "paciencia, responsabilidad y colaboración". "Somos plenamente conscientes de las molestias ocasionadas y agradecemos sinceramente la comprensión de la población", ha aseverado, para asegurar que informará de la evolución de la situación.