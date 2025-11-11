La Navidad y el 40 aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio, apuestas de Ávila en Intur

Sonsoles Prieto y Carlos López durante la presentación de la oferta que se llevará a Intur. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 11 Nov. (EUROPA PRESS) - Laas actividades del último trimestre del año, es decir, la programación navideña y los actos conmemorativos del 40 aniversario de la declaración de Ávila como Ciudad Patrimonio Mundial, será la oferta que el Ayuntamiento presentará en la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), que se celebrará la próxima semana en Valladolid.

La teniente de alcalde de Turismo, Sonsoles Prieto, acompañada del concejal de esta área, Carlos López, han destacado en rueda de prensa este martes que el objetivo del Consistorio es "dar a conocer el calendario más inmediato de eventos" y mostrar que Ávila "no sólo se puede visitar en los meses de temperaturas más cálidas, sino también en invierno y en Navidad".

El mes de diciembre, ha añadido Prieto, "se convierte en un atractivo para el visitante" gracias a la diversidad de propuestas culturales, patrimoniales y de turismo experiencial impulsadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 'Una Muralla Verde'.

Por su parte, el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López, ha explicado que la ciudad se promocionará en esta cita "trabajando con las redes a las que pertenece, como la de Huellas de Teresa, y con las Ciudades Patrimonio Mundial", para iniciativas que se desarrollarán durante las próximas semanas.

Dentro de ellas, ha destacado la programación por el Día Mundial del Patrimonio, que se celebra este fin de semana con "media docena de actividades para disfrutar del patrimonio arquitectónico, histórico y gastronómico de Ávila".

Entre ellas se incluyen un taller infantil de redondeo de yemas el sábado 15 de noviembre, una jornada de puertas abiertas en la muralla, el Palacio de Superunda y los Hornos Posmedievales, además de una visita guiada sobre Ávila como Patrimonio Mundial y un concierto de la Escuela Municipal de Música.

También se abrirá al público la Casa del Presidente, vinculada a la figura de Adolfo Suárez, con tres pases de visita durante la tarde del domingo. La agenda turística continuará a finales de mes con el inicio de la campaña navideña "Ávila es Navidad", que este año adelantará el encendido de la iluminación ornamental al sábado 22 de noviembre para potenciar las visitas y el consumo local antes del Black Friday.

Posteriormente, se abrirán el mercado navideño, la pista de hielo, las atracciones en el Mercado Grande y la Casa de la Navidad en el Palacio de los Verdugo.

En el calendario cultural también sobresale el Festival Internacional Tomás Luis de Victoria, que celebrará su quinta edición a partir del 29 de noviembre con actuaciones de formaciones corales locales, nacionales e internacionales.

El concejal ha recordado, además, que la programación del 40 aniversario como Ciudad Patrimonio Mundial incluirá conciertos de la Orquesta y Coro de RTVE los días 4 y 19 de diciembre, y un acto conmemorativo el 6 de diciembre, que se celebrará simultáneamente en Ávila, Santiago de Compostela y Segovia, las tres primeras ciudades españolas reconocidas por la UNESCO.

Con todo, Ávila acudirá a Intur "con una agenda cargada de propuestas que refuerzan su condición de destino turístico durante todo el año", y con encuentros con turoperadores y agentes especializados "para seguir posicionando a la ciudad como referencia del turismo patrimonial, cultural y de experiencias".