Nevenka Fernández, primera mujer en denunciar acoso sexual en política, regresa a Ponferrada en un acto sobre igualdad

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LEÓN, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nevenka Fernández volverá este sábado a su pueblo, a Ponferrada (León), en su primer acto público en la ciudad después de abandonar España hace más de 20 años tras convertirse en 2001 en la primera denunciante de acoso sexual en política en el país.

Participará en la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', en la que estará acompañada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La iniciativa tendrá lugar en La Térmica Cultural y reunirá a representantes institucionales, especialistas del ámbito jurídico, académico y social, profesionales de la comunicación y voces referentes en la lucha por la igualdad para reflexionar sobre las estructuras de poder, las distintas manifestaciones de las violencias machistas y los mecanismos de reparación.

La cita comenzará a las 10.00 horas con el acto de inauguración institucional, en el que participarán Sara Aagesen y Ana Redondo, para después acoger el bloque temático 'Experiencia, memoria y acción reparadora', dentro del cual se celebrará la sesión 'Denuncias que abren camino. Memoria, valentía y reparación', moderada por la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín.

En ella participarán Nevenka Fernández, pionera en España en la lucha contra el acoso y referente en la visibilización de esta forma de violencia, y Charo Velasco, profesional con una amplia trayectoria que combina experiencia sanitaria, política y técnica.

El caso de Nevenka Fernández salió a la luz en el año 2001 cuando, siendo concejala del PP de Hacienda en Ponferrada, denunció por acoso sexual, laboral y psicológico al entonces alcalde de la localidad, Ismael Álvarez, también del PP, con quien había mantenido una relación.

Pese a su denuncia, Fernández se encontró con la incomprensión de una gran parte de la sociedad, aunque la exconcejala consiguió algo inesperado hace más de 20 años: que Ismael Álvarez fuera condenado en 2002 a nueve meses de prisión más una multa y al pago de una indemnización de 12.000 euros a la víctima.

Fue inhabilitado para ocupar un cargo público, pero en 2011 volvió a presentarse a las municipales por Independientes Agrupados por Ponferrada y sacó cinco concejales.

PRIMER CARGO POLÍTICO CONDENADO POR ACOSO

El caso tuvo mucha relevancia social porque se convirtió en el primer cargo político en España condenado por acoso, lo que ha llevado a que se hayan escrito numerosas noticias y dos libros que narran el calvario de Nevenka, que acabó por irse a vivir fuera de España.

La primera de las publicaciones sobre el caso fue el libro de Juan José Millás titulado 'Hay algo que no es cómo me dicen. El caso Nevenka Fernández contra la realidad', en 2013, y el segundo fue escrito ese mismo año por la propia afectada, Nevenka Fernández, bajo el título 'El poder de la verdad'.

También se ha rodado una película titulada 'Soy Nevenka', dirigida por Icíar Bollaín; una miniserie de televisión que lleva por nombre 'Nevenka' y un documental, 'Nevenka: Especial 8M', que relata la historia de la joven que conmocionó a la opinión pública española.

El pasado 25 de noviembre de 2025 Nevenka mantuvo una charla 'online' sobre la violencia machista y su evolución en el tiempo con la titular del Juzgado I de Violencia de Género de Getafe, Cira García, en un acto que tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja.