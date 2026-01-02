Nicolás Bardio se alza con el Premio de Literatura en Leonés Caitano Álvarez Bardón y Mario Lozano logra el accésit

Jurado de la tercera edición del Premio de Literatura en Leonés 'Caitano Álvarez Bardón'. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nicolás Bardio Vaquero, con su novela 'La conseyería de bruxería. Funcionaria en práuticas', ha resultado ganador de la tercera edición del Premio Caitano Álvarez Bardón de Literatura en Leonés, galardón que el Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial crease en 2021 con el objetivo de fomentar el cultivo literario de esta lengua patrimonial y de visibilizar su existencia. Por su parte, Mario Lozano Alonso consiguió el accésit gracias a la novela 'Eclís de sangre'.

Ambas obras serán editadas por el Instituto Leonés de Cultura dentro de su colección 'Los llibros de la piedra llar', que agrupa los títulos premiados o distinguidos por esta convocatoria, y donde hasta el momento se han publicado las novelas 'Fasgadiel' y 'Réquiem babianu', de Francisco González-Banfi, y el poemario 'Branu', de Beatriz Blanco Fontao.

El jurado estuvo formado por Silvia Aller, de Quintanilla de Babia, poeta, guía de interpretación ambiental, fotógrafa y pintora, y por el también escritor en leonés Francisco González-Banfi, de Palacios del Sil, ganador del Caitano Á. Bardón en sus dos ediciones anteriores, así como por Javier Miguélez Rodríguez, geógrafo, docente y responsable de contenidos digitales del ILC, dando fe del fallo María de los Ángeles Fernández Cuadrado, secretaria de la Diputación Provincial de León.

Los miembros del mismo valoraron el excelente nivel literario de la novela 'La conseyería de bruxería', de Nicolás Bardio, y su punto de vista a un tiempo fantástico y actual, irónico, imaginativo y crítico, en torno a la historia de un hipotético 'Conseyu de bruxería d'Asturies y Lleón' y de cómo el personaje de Olaya Muñiz consigue un puesto de funcionaria en ese organismo público.

Al mismo tiempo, el jurado decidió otorgar un accésit a 'Eclís de sangre', de Mario Lozano Alonso, novela histórica ambientada en época medieval, en los años del reinado de Ramiro II de León y en torno a la batalla de Simancas, por su muy acertada ambientación, documentación y ritmo narrativo.

TRAYECTORIA

Nicolás Bardio Vaquero (Oviedo, 1987), licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja como profesor de relaciones internacionales, es autor de seis novelas, diversos relatos, traducciones y dos juegos de rol, estando considerado un destacado renovador de la literatura fantástica en asturleonés.

Por su parte, Mario Alonso Lozano (León, 1982) es doctor en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense e historiador especializado en Etiopía. Profesor asociado de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, donde enseña etiópico clásico, forma parte del cuerpo de funcionarios de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid. Ha publicado varios artículos de investigación y divulgación en revistas y webs especializadas.

Este galardón literario convocado por el ILC, de carácter bienal y dotado con 3.000 euros, está abierto a obras de ficción, sea en prosa o verso, y también ensayos, escritos en cualquier variedad de la lengua leonesa habladas en la provincia. Lleva el nombre de Caitano Álvarez Bardón (1877-1924), escritor, investigador y militar nacido en Carrizo de la Ribera, informante de Ramón Menéndez Pidal y cuya obra más relevante es 'Cuentos en dialecto leonés', libro pionero en el cultivo literario de esta lengua romance, escrito en el habla tradicional del Alto Órbigo y Cepeda.

La convocatoria del mismo se enmarca en toda una serie de acciones emprendidas en los últimos años por el organismo autónomo para fomentar, visibilizar y dignificar la riqueza lingüística de la provincia.

Entre estas actuaciones se encuentran el diseño de unas completas Unidades Didácticas de Leonés y Gallego enviadas a todos los centros educativos de la provincia; la creación del Archivo Audiovisual del Patrimonio Lingüístico de León, con grabaciones a hablantes tradicionales de leonés y gallego de diversas comarcas, y que puede verse en el perfil del ILC en YouTube; o la creación de un nuevo sello editorial, 'La piedra llar', pensado para rescatar las joyas de la filología leonesa, y donde hasta el momento se han publicado 'El habla de Babia y Laciana', de Guzmán Álvarez; y 'El habla de Villacidayo', de Millán Urdiales.