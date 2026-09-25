El nieto de Picasso defiende la lengua y el arte español y descubre las raíces del bisabuelo del pintor en Soria

SORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nieto del artista Pablo Ruiz Picasso y fundador del Museo Picasso de Málaga, Bernard Ruiz-Picasso y su esposa Almine Rech Ruiz-Picasso, han recibido en Soria el premio 'Valedores del Hispanismo', durante un acto en el que han defendido la lengua y el arte español y donde han descubierto las raíces del bisabuelo en una pedanía soriana.

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDS), en el marco de su Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH) y del II Premio Fundación Duques de Soria, ha otorgado este novedoso galardón en un acto presidido por el Rey Felipe VI.

Durante el trancurso del acto se ha recordado que hace poco ha aparecido en la pequeña localidad soriana de Arguijo la partida de nacimiento del bisabuelo de Pablo Picasso, que vivió en Soria antes de partir a Málaga.

Un vínculo soriano con los galardonados, que han centrado su discurso en su amor, y el de sus hijos, por la lengua y el arte español.

VÍNCULOS CON ESPAÑA

Bernard Ruiz-Picasso ha recalcado que es un honor para su madre recibir a título póstumo en su memoria, ya que "con 87 años logró cumplir su sueño, el deseo del abuelo Picasso de estar presente con su obra en su ciudad natal, Málaga".

Así, ha recalcado su unión y la de sus hijos con España, "no solo porque Picasso nació en Málaga, sino porque son muchos los amigos españoles y las vivencias que le une al país.

"Cundo pensamos en crear una fundación para trabajar por el arte en todo el mundo creamos FABA y quisimos que fuera española. Es una de las mayores fundaciones públicas inscritas en el en el Ministerio de Cultura, con sede en Madrid, que opera para todo el mundo", ha expresado Bernard Ruiz-Picasso.

Su mujer, Almine Rech, ha incidido en que siempre han estado "preocupados" porque sus hijos aprendieran español "desde pequeños" como "parte esencial de sus raíces".

"Es un lenguaje universal respaldado por una de las culturas más relevantes del mundo, donde el arte es el lenguaje por excelencia", ha destacado, al tiempo que ha explicado que dirige una serie de galerías que "promueven el arte de vanguardia en todo el mundo, sin barreras".

FIGURAS INTERNACIONALES

La distinción 'Valedores del Hispanismo', creada por la Fundación Duques de Soria (FDS), busca reconocer a las figuras internacionales de fuera del ámbito del hispanismo académico (docentes e investigadores) que con su acción y visibilidad pública contribuyen a poner en valor el patrimonio nacional a nivel cultural o científico.

El nombramiento se ha realizado por elección del Patronato de la Fundación Duques de Soria y es bienal, coincidiendo con la entrega del Premio Internacional del Hispanismo Fundación Duques de Soria que en este año celebra su segunda edición.

El acta del nombramiento ha destacado la atención a sus méritos excepcionales, tanto en la creación y mantenimiento del Museo Picasso Málaga, como en la extraordinaria labor cultural de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso.

El Patronato también ha acordado incluir en el nombramiento, a título póstumo, a su madre, Christine Ruiz-Picasso, impulsora y fundadora con él del Museo en 2003.