La nieve afecta a 13 carreteras secundarias de CyL, siete de ellas en la provincia de León

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieva afecta a 13 carreteras secundarias de Castilla y León, la mayoría de ellas --siete--, en la provincia de León, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

En concreto, se encuentran transitable con precaución --nivel verde-- la A-52 en la localidad zamorana de Requejo y la Cl-627 a la altura de Piedrasluengas (Palencia), mientras que en la AV-932 en Peñanegra (Ávila) está prohibido el paso a camiones.

Por su parte, están en nivel rojo con obligatoriedad del uso de cadenas las carreteras N-110 y la N-502, en las localidades abulenses de Puerto Castilla y Navalsauz, respectivamente. En la misma situación se encuentra la BU-571 a su paso por Río de la Sía (Burgos).

En lo que respecta a la provincia de León, se encuentran en nivel rojo las carreteras LE-126 (La Baña), LE-142 (Somoza), LE-233 (Besande), LE-234 (Prioro), LE-321 (Redipuertas), LE-331 (La Raya) y la LE-333 (El Puertu).