La nieve afecta a seis carreteras de la red principal y a casi 30 vías secundarias en CyL

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve provocada por la borrasca 'Marta' afecta a seis carreteras de la red principal a su paso por Castilla y León y a casi 30 vías secundarias en las provincias de Salamanca, Palencia, Ávila, Segovia, Zamora y León.

Se mantienen transitables con precaución --nivel verde- seis carreteras de la red principal, la A-1 en Madrid y Segovia, entre El Molar y Cerezo de Abajo; la AP-6 en Madrid y Ávila, entre Las Eras y Maello; en Segovia y Ávila la AP-51, entre Villacastín y Brieva; en Zamora y Ourense A-52, entre Rionegro del Puente y A Canda, y en Ávila la A-50, en Narrillos de San Leonardo; y la AV-20 en Ávila capital.

De igual forma, permanecen intransitables --nivel negro-- las carreteras DSA-180 en La Hoya, DSA-191 en Candelario y SA-203 en Peña de Francia, en la provincia de Salamanca; la CL-505 en Valdelavia (Ávila); la ZA-103 en San Martín de Castañeda (Zamora), y las carreteras LE-126 en La Baña y LE-473 en Geras, en la provincia de León.

Por su parte, requieren de uso obligatorio de cadenas --nivel rojo-- las carreteras AV-932 en Herguijuela, AV-941 en San Martín del Pimpollar y N-502 en El Pico, en la provincia de Ávila; las carreteras CL-601 y SG-615 en Cotos y la N-603 en El Espinar, en Segovia; mientras que en la provincia de León son la CL-626 en Campohermoso, LE-133 en Valdeviejas, LE-142 en Acebo, LE-215 y LE-233 en Besande, LE-234 en Prioro, LE-315 en Piomedo, LE-321 en Redipuertas, LE-331 en Boñar, LE-333 en Cofiñal y LE-481 en Torrebarrio.

En nivel amarillo --prohibido el paso a camiones-- permanecen las carreteras N-110 en Villatoro y N-403 en La Paramera, en la provincia abulense, mientras que en nivel verde se encuentran las carreteras CL-615 en Guardo, CL-626 en Matamorisca y CL-627 a su paso por Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia; la N-501 en Ávila, y la N-525 en Las Hedrada (Zamora)

Por su parte, las intensas lluvias han provocado el corte de las carreteras LE-114 en La Nora del Río, LE-5124 en Villarrubín y LE-5705 en Villaselán, en la provincia de León; de la ZA-P-1510 en Quiruelas de Vidriales, ZA-P-2547 en Calzadilla de Tera, ZA-P-2548 en Santa Maria de Valverde y ZA-L-2553 en San Pedro de Zamudia, en la provincia de Zamora, y de la CV-BE-2 en Candelario, la DSA-106 en Arapiles y la DSA-359 en Pastores, en la provincia de Salamanca.

Asimismo, están cortadas las carreteras N-232 en Valdenoceda (Burgos) y VP-4017 en Melgar de Arriba (Valladolid), así como la PP-9832 en Perales (Palencia); SG-P-2131 en Laguna de Contreras y SG-V-2416 en Burgomillodo, en la provincia de Segovia, y la SO-P-4009 en Langa de Duero (Soria).