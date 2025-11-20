La nieve alcanzará hasta 20 centímetros en la Montaña Palentina y 25 centímetros en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de las ramas de un árbol cubiertas de nieve. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

PALENCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La previsión de acumulación de nieve en el norte de Palencia, en la Montaña Palentina es de hasta 20 centímeteos de altura, mientras que en Burgos podría alcanzar los 25 centímetros, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado el nivel naranja enla Cordillera Cantábrica de Palencia y Burgos, para el día de hoy desde las 8 horas, con continuación del aviso mañana.

La previsión es que la cota caerá hasta unos 500 metros, por lo que la nieve hará acto de presencia en zonas bajas de Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja y norte de Aragón fundamentalmente.

Además, En buena parte del interior de la mitad norte del país no se llegará a los 10 grados centígrados