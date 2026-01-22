La nieve deja ya siete carreteras secundarias con obligatoriedad de cadenas en la provincia de León

Archivo - Imagen de archivo de una nevada en la provincia de León. - FERNANDO OTERO PERANDONES - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las nevadas caídas en la mañana de este jueves dejan ya siete carreteras secundarias con obligatoriedad de uso de cadenas en la provincia de León, según datos de la Dirección General de Tráfico, recogidos por Europa Press.

Las carreteras afectadas, en las que también se prohíbe el paso de camiones y vehículos articulados, son la LE-126 en La Baña (kilómetros 64 al 66); la LE-233 entre Besande y Siero de la Reina; la LE-333 entre Maraña y Cofiñal; LE-331 entre Puebla de Lillo y el límite con Asturias; LE-321 en Redipuertas (kilómetros 40 al 45,7); la LE-142 entre Santa Marina de Somoza y Rabanal del Camino; y la LE-234 entre Siero de la Reina y Prioro.

La web de la DGT informa también de una carretera cortada desde este miércoles en la provincia de Salamanca por motivos meteorológicos, en este caso por las rachas de viento. Es la DSA-180 entre La Hoya y Navacarros.

En esa misma provincia se informa de otra carretera, la DSA-191, que permanece cerrada al tráfico por la nieve desde hace un mes en Candelario (entre el kilómetro 8 y el 10,6).