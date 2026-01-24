La nieve dificulta la circulación en diez carreteras de CyL, aunque la DGT levanta los embolsamientos

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presencia de nieve en la red viaria dificulta la circulación en la mañana de este sábado, día 24 de enero, en diez carreteras de Castilla y León, si bien la Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado todas las restricciones preventivas y se actuará conforme procedimiento habitual si la situación del tramo lo requiriera.

En concreto, la A-6 en Benavente (Zamora) se encuentra en nivel amarillo --prohibición de paso a camiones--, mientras que en nivel verde --transitable con precaución-- permanecen la A-1 en Gumiel de Izán (Burgos); la A-50 en San Pedro del Arroyo (Ávila); las carreteras A-6, A-66 y A-231, en las localidades leonesas de Ribera de Folgoso, Fresno del Camino y Cembranos, respectivamente, y la A-66 en Salamanca capital.

En el mismo nivel están la A-11, la A-2 y la A-15 a su paso por las localidades sorianas de La Mallona, Arcor de Jalón y Lubia, respectivamente.

Por lo tanto, se han levantado los embolsamientos que afectaban a las provincias de León y Zamora.