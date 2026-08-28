Una niña de unos ocho años resulta herida tras ser atropellada por un turismo en Doñinos (Salamanca)

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SALAMANCA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una niña de unos ocho años ha resultado herida este viernes tras ser atropellada por un turismo en la avenida Juan Carlos I de Doñinos de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 20.26 horas que alertaba del atropello y señalaba que la menor se encontraba consciente y aparentemente presentaba lesiones de carácter leve.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para la atención de la menor, que ha enviado personal sanitario hasta el lugar del suceso para valorar y atender a la niña.