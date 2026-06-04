Niña Pastori actuará el 25 de septiembre en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid con su gira 'Color Fania'

Flyer del concierto de Niña Pastori en Valladolid el 25 de septiembre. - SEITRACKES

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista gaditana Niña Pastori llegará a Valladolid el próximo 25 de septiembre para presentar su nueva gira 'Color Fania' en el Auditorio Miguel Delibes.

La cita será a las 21.00 horas en el auditorio vallisoletano, según han señalado fuentes de la promotora, que asevera que "promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en Castilla y León".

Niña Pastori presenta 'Color Fania', una propuesta musical, definida por los promotores como un "homenaje al sonido clásico de la salsa neoyorquina, manteniendo intacta la esencia flamenca que la ha convertido en una de las artistas más admiradas y queridas de nuestro país".

El espectáculo ofrecerá un recorrido por toda su trayectoria artística, con sus grandes éxitos y también nuevas composiciones en un directo en las que "el flamenco, el pop y los sonidos contemporáneos volverán a fusionarse de manera magistral".

Además, la artista gaditana destacan que ha preparado una "cuidada producción escénica para ofrecer una experiencia única tanto a sus seguidores de siempre como a quienes descubran por primera vez la fuerza y sensibilidad de su música en directo".

La promotora ha destacado el "momento histórico" que vive Niña Pastori en su carrera, ya que este sábado, 6 de junio, interpretará su música ante el Papa León XIV, lo que se considera "un reconocimiento que pone de manifiesto la dimensión internacional de su carrera y el respeto que despierta dentro y fuera del mundo de la música".

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Entradas.com.