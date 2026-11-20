Primer Pleno del Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia con motivo del Día Mundial de la Infancia. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia de la Diputación de Valladolid, formado por niños y adolescentes, ha seleccionado la iniciativa 'El banco de la amistad' para 2027 cuyo objetivo es identificar bancos ya existentes en plazas, parques y espacios públicos mediante placas con el nombre y el logotipo del Consejo, el lema de la iniciativa y un código QR con información sobre los derechos de la infancia para convertir estos espacios "en símbolos de compañerismo, escucha e inclusión".

Esta ha sido la iniciativa que han seleccionado los jóvenes tras recibir el mayor número de votos representados por unas manoplas amarillas. La propuesta pretende desarrollarse en 2027 y su objetivo es fomentar la convivencia, la inclusión y las relaciones positivas entre los niños y adolescentes.

El encuentro ha sido dirigido por el presidente de institución provincial, Conrado Íscar, y ha incluido también la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo y la presentación de las conclusiones del trabajo participativo realizado durante este año por alumnado de colegios de Primaria y Secundaria.

Íscar ha destacado la importancia de que los menores conozcan el funcionamiento de la Diputación y las decisiones que se adoptan en ella ya que, según ha apuntado, "esas decisiones marcan el día a día" de los pueblos. El presidente, a su vez, ha defendido la necesidad de escuchar las propuestas y ha asegurado que es importante cuidar a quien serán las encargados de cuidarnos "dentro de no mucho". A su vez, Íscar ha hecho hincapié en que los jóvenes presentes son los "protagonistas del presente y del futuro".

Entre las principales reivindicaciones planteadas por los jóvenes participantes figuran la creación de más espacios de ocio juvenil adaptados a distintas edades y discapacidades, una mayor cobertura a internet, más actividades en el medio rural y una mejora de la iluminación y climatización en los centros.

Asimismo, han reclamado más medidas contra el acoso escolar, charlas de prevención y una persona encargada de supervisar el cumplimiento de los protocolos frente al 'bullying'. A estas peticiones se suman una mayor vigilancia en espacios públicos y el mantenimiento y limpieza tanto de instalaciones como de las localidades.

Estas conclusiones proceden de dos actividades desarrolladas durante 2026, 'El semáforo del Consejo', una iniciativa realizada en los centros educativos mediante el concepto de una maleta viajera que identifica aspectos positivos y necesidades de mejora y, una jornada presencial celebrada el 23 de octubre en el Valle de los Seis Sentidos, en Renedo de Esgueva, con la colaboración de la Asociación REA.

La otra propuesta, 'Los derechos de la infancia en ruta por la provincia', consistía en una exposición itinerante de entre ocho y diez paneles informativos e ilustrados sobre los derechos de los niños recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que recorrería centros educativos, ayuntamientos y espacios públicos de diferentes localidades.

La institución provincial ha iniciado además el procedimiento para incorporarse a la red de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, con el objetivo de reforzar la participación de los menores y promover entornos seguros y protectores en el medio rural. Una vez ha acabado la votación sobre las propuestas ha comenzado una representación teatral cuyos protagonistas eran Carlos I y Felipe II por todo el Palacio de Pimentel donde se ha rememorado el quinto centenario del nacimiento del monarca.