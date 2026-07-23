Nissan adjudica a la planta de Ávila la producción del eje trasero del Qashqai, con trabajos previos desde septiembre

Archivo - Planta de Nissan en Ávila. - JESUS CAMPILLO/NISSAN - Archivo

ÁVILA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La planta de Nissan en Ávila incorporará una nueva actividad industrial tras la adjudicación de la fabricación del eje trasero del Nissan Qashqai, cuyos trabajos previos comenzarán en septiembre de este año y estará previsto que comience la producción en el primer trimestre de 2028, con entre 40 y 50 personas empleadas.

Según ha informado la compañía japonesa en un comunicado recogido por Europa Press, esta adjudicación constituye "una noticia positiva para Nissan Ávila" y refleja "el trabajo que la empresa realiza para identificar y evaluar nuevas oportunidades industriales para la planta".

El proyecto permitirá realizar en Ávila el proceso completo de fabricación del eje trasero del Nissan Qashqai, desde la estampación hasta el ensamblaje final y la expedición, con nuevos procesos y tecnologías que contribuirán a "ampliar las capacidades industriales de la planta".

Asimismo, supondrá "la primera vez que la planta suministre un componente de producción en serie" a la factoría de Nissan en Sunderland (Reino Unido).

La fase de preparación del proyecto se iniciará a partir de septiembre de 2026, con un inicio aproximado de producción para el primer trimestre de 2028.

La carga de trabajo asociada se situará previsiblemente entre 40 y 50 personas empleadas, en función de la evolución de los volúmenes de producción previstos.

Nissan ha destacado que la incorporación de este proyecto ha sido posible "gracias a la experiencia de los equipos de Ávila, la flexibilidad de sus operaciones y su capacidad para integrar distintas fases del proceso productivo en una misma instalación" y han insistido en que la decisión "refleja la confianza en las capacidades de la planta y en la profesionalidad de sus equipos".

La firma ha recalcado que continúa el trabajo activo para identificar y evaluar "nuevas oportunidades de negocio y alternativas industriales, incluidos proyectos con terceros, con el objetivo de contribuir al refuerzo de la actividad de la planta de Ávila".

Nissan mantiene actividad industrial en España con centros en Ávila, dedicado a recambios y componentes, y en Los Corrales de Buelna (Cantabria), donde produce piezas para modelos Nissan y para otros clientes industriales.