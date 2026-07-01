Nivel de gravedad 1 en un fuego declarado en Tardelcuende (Soria)

Información de la Junta de Castilla y León sobre la situación de IGR-1 en el incendio de Tardelcuende (Soria). - JCYL

TARDELCUENDE (SORIA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el índice de gravedad 1 (IGR-1) en un incendio que se ha iniciado este miércoles en la localidad soriana de Tardelcuende, ya que puede afectar a masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Según ha señalado la Junta en el portal de información sobre incendios forestales (Inforcyl), el incendio se ha declarado a las 17.03 horas de este miércoles y minutos después, a las 17.50 horas se ha declarado la situación de IGR-1.

En el lugar trabaja actualmente un dispositivo formado por 14 medios, entre los que figuran cuatro agentes medioambientales o celadores; tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos ELIF o BRIF; una aeronave y otros dos medios sin especificar.