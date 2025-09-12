Noan y Lia Kali, conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca para la noche del sábado

SALAMANCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Noan y Lia Kali protagonizarán los dos conciertos programados en la Plaza Mayor para la noche del sábado en las Ferias y Fiestas de Salamanca.

Noan, que actuará a partir de las 20.00 horas, es cantante, compositor y una de las grandes promesas de la nueva ola del pop español como lo confirman algunos de sus éxitos como 'Me mata(s)' o 'Superpoder', con las que entró en el top 50 viral de la playlist de Spotify España.

Noan ha bebido del pop rock español de los años 2000 y ha logrado dos discos de oro, además de ser nominado a Artista Revelación de Los40 el último año, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Por su parte, la cantante barcelonesa Lia Kali ha firmado dos años de gira casi ininterrumpida de lado a lado del Atlántico tras la publicación de su álbum debut 'Contra Todo Pronóstico' en 2023.

Por otro lado, la programación festiva de este sábado dará comienzo a las 10.00 horas con los pasacalles de folclore charro por los barrios de Pizarrales, Oeste, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, La Vega y Tejares. La actividad correrá a cargo de la Peña el Tamboril y todos los participantes se concentrarán en la Plaza de Anaya, a las 12.00 horas.

Los artesanos de caricaturas regresarán a la Rúa y a la calle Zamora para dinamizar la actividad comercial de estas zonas. Será entre las 10.00 y las 13.00 horas y desde las 17.00 hasta las 20.00 horas.

Desde las 11.00 horas estará abierto al público el Mercado Medieval de las 3 culturas en la Vaguada de la Palma con puestos de artesanos y actividades para todos los públicos.

OTRAS ACTIVIDADES

Los cabezudos, acompañados de la charanga Queloque's Band, recorrerán las calles de Salamanca a las 12.00 y a las 18.30 horas. Por la mañana partirán del polideportivo municipal de La Alamedilla y recorrerán las calles parque de la Alamedilla, Plaza España, calle Toro, Vázquez Coronado, calle Zamora, plaza de los Bandos, Espoz y Mina, Prior, calle Prado, plaza San Benito, calle Compañía, Rúa Antigua, calle Jesús, Pan y Carbón, San Pablo, Miñagustín, calle Consuelo, Varillas, calle Doña Gonzala Santana, Obispo Jarrín, Bermejeros, plaza de la Reina, calle de la Reina, Santa Eulalia, calle Toro, plaza España, parque de la Alamedilla.

Por la tarde, partirán del pabellón de La Alamedilla y continuarán por Plaza España, calle Toro, Vázquez Coronado, calle Zamora, Plaza de los Bandos, Espoz y Mina, Prior, calle Compañía, Rúa Antigua, calle Francisco de Vitoria, Rúa Mayor, calle Compañía, Plaza San Benito, calle Prado, Prior, Espoz y Mina, Plaza de los Bandos, calle Zamora, Vázquez Coronado, calle Toro, Plaza España y Parque de La Alamedilla.

Dentro del XIX Festival de Artes de Calle este sábado se han programado dos eventos, la Ludoteca en la Plaza Barcelona, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, y Llar en el Patio Chico. Llar (hogar en valenciano) es el encuentro de la arquitectura y las artes circenses, con la madera como protagonista.

El Teatro Liceo acogerá dos funciones del musical 'La Bella y la Bestia'. Candileja Producciones reinterpreta el tradicional cuento francés escrito por Beaumont. Las entradas están agotadas. En el parque de la Alamedilla, a las 19.00 horas, está previsto un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música, dirigido por Mario Vercher.

Posteriormente, a las 20.00 horas en los Jardines de Santo Domingo, la compañía Antonio Najarro interpreta el espectáculo de danza Extractos de Querencia, incluido dentro de las actividades de la Noche del Patrimonio, organizada por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Por último, a las 22.00 horas el cielo de Salamanca se iluminará con el espectáculo pirotécnico 'Salamanca siente la pólvora' de Pirotecnia Caballer FX que tiene una duración de 17 minutos.