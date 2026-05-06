La nueva abogada de la familia de Esther López pedirá la pena máxima por un "asesinato de manual"

Archivo - La abogada Verónica Guerrero. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La letrada madrileña Verónica Guerrero, nueva representante legal de la familia de Esther López de la Rosa, la vecina de Traspinedo (Valladolid) cuya muerte está pendiente de celebración de juicio, ha señalado que se encuentra actualmente "aterrizando" en la causa, a la espera de recibir el expediente completo para realizar un estudio en profundidad, pero, en cualquier caso, ha avanzado que su papel principal será defender la pena máxima permitida por el Código Penal al considerar que se trata de un "asesinato de manual".

Guerrero, en una entrevista concedida a Europa Press, ha manifestado que, aunque las calificaciones actuales son provisionales, mantiene la intención de ir a por la condena más alta basándose en el conocimiento actual de los hechos. La letrada ha aclarado que cualquier modificación formal en las peticiones de pena se realizaría, si procede, en el propio acto del juicio oral. Asimismo, ha subrayado que su estrategia no dependerá de encontrar un móvil del crimen, al cual ha calificado como un elemento "criminológico" y no estrictamente necesario para la vertiente penológica del caso.

La abogada ha restado importancia a las recientes diligencias practicadas en una bodega de la localidad, que resultaron negativas en cuanto a restos biológicos, al asegurar que existen "pruebas objetivas" suficientes contra el encausado. Según ha indicado, la relevancia del caso reside en dichas evidencias materiales por encima de otros hallazgos secundarios y ha reiterado su confianza en el procedimiento, destacando que el acervo probatorio disponible es muy amplio y permite sostener su tesis acusatoria con solidez.

En cuanto al formato del enjuiciamiento, Guerrero se ha mostrado firmemente partidaria de que el caso se dirima ante un Tribunal del Jurado. Ha defendido la justicia de estos tribunales populares, afirmando que en ellos opera "la lógica de la vida" y que no restan garantías procesales al investigado. Según su experiencia profesional en casos mediáticos, los jurados cuentan con el soporte necesario durante el plenario para alcanzar decisiones justas basadas tanto en la prueba como en el sentido común.

Finalmente, la letrada ha agradecido la confianza depositada por la familia de Esther López para liderar esta nueva etapa del proceso judicial. Ha definido a los familiares como personas "educadísimas" y ha evitado entrar en las razones que motivaron el cambio de letrados, limitándose a aceptar el encargo profesional con el objetivo de hacer justicia.

Guerrero, con un amplia trayectoria profesional y conocida por ejercer la acusación particular de la familia de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio cuyo cuerpo fue hallado cuatro años después de su desaparición en 2016, además de asumir la defensa de los intereses de la familia de Francisca Cadenas, tras el hallazgo en marzo de 2026 de los restos óseos de la mujer en la vivienda de unos vecinos en Hornachos, y de representar a la madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable, ha concluido reafirmando su compromiso con la causa para esclarecer definitivamente los hechos ocurridos en Traspinedo tras cuatro años de instrucción.