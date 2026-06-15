La nueva campaña contra la violencia de género del Ayuntamiento de Salamanca se centra en las mujeres mayores de 65 años

Un momento de la presentación de la campaña. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña contra la violencia de género del Ayuntamiento de Salamanca se centrará en víctimas mujeres mayores de 65 años bajo el título 'No lo silencies, cuéntalo'.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha subrayado que este tipo de violencia suele ocultarse "bajo la normalización social y la dependencia" ya que estas mujeres sufren agresiones físicas puntuales, pero sobre todo "mecanismos de sometimiento más sutiles".

Rodríguez ha señalado "conductas que se prolongan durante toda la vida en ocasiones", por lo que el mensaje central de la campaña es claro, "el desprecio, los gritos y el control también son violencia", como han indicado en el vídeo que acompañará a los carteles para visibilizar la campaña.

Respecto a la violencia sobre mujeres de esta edad, "el machismo estructural se une al edadismo", ha añadido Rodríguez para recomendar acudir Centro de Información y Atención a la Mujer en la Casa de la Mujer Clara Campoamor (CIAM) o pedir ayuda a través del teléfono 923187544.

Según ha añadido Miryam Rodríguez, además, esta campaña está dirigida a cuatro tipos de público: a las propias mujeres mayores, a su entorno familiar que con frecuencia detecta señales, a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía en general como agente de cambio.