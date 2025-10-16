La nueva edición de 'Carlos V, una noche en Valdestillas' lleva al municipio talleres, un mercado, atracciones y cetrerí

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, y el alcalde de Valdestillas, Alberto Sanz, en la presentación de 'Carlos V, Una noche en Valdestillas' , - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de 'Carlos V, una noche en Valdestillas' se celebrará en la localidad vallisoletana desde mañana viernes y hasta el domingo 19 de octubre con talleres infantiles de tiro con arco y elaboración de escudos, exhibiciones de cetrería con vuelo de aves, atracciones infantiles y un mercado renacentista con productos artesanos y tradicionales.

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, junto al alcalde de Valdestillas, Alberto Sanz, han presentado esta recreación histórica en el salón de Recepciones del Palacio Pimentel de Valladolid.

El programa comenzará este viernes a las 10.00 horas con un taller de Divulgación Histórica 'Haz a pregunta a Carlos V' a cargo de Juan José García Galindo en el Colegio CEIP El Prado y continuará a las 20.00 horas con la inauguración de la 'Exposición de Trajes Renacentistas' en el Aula de Cultura.

El sábado desde las 11.00 horas se realizará la apertura del Mercado Renacentista y del campamento histórico del siglo XVI con una mesa de reclutamiento a cargo del grupo de recreación 'Nassratten'.

Posteriormente, a las 12.00 horas se hará la visita al mercado de las autoridades acompañadas de Carlos V con animación musical y los talleres infantiles a cargo de la Santa Hermandad, Guardia Real de Arqueros de Corps y Orden del Toisón de Oro en la Plaza de la Constitución.

Durante el mediodía, a las 12.30 horas habrá una muestra de caligrafía de los siglos XV y XVI a cargo de 'Nassratten', a las 13.00 horas se desarrollará una cetrería participativa con el vuelo de aves rapaces a cargo de 'Águilas de Valporquero' en la Plaza de la Constitución, cuya exhibición se hará a las 17.00 horas, y a las 14.30 horas se efectuará una comida popular de patatas con chorizo y costillas con la colaboración de la Asociación 'Fuente Nueva' en la Plaza Mayor.

El sábado por la tarde, a las 16.00 horas se retomará el campamento con exhibiciones y un taller de tiro con arco en la Plaza de la Constitución a cargo de Guardia Real de Arqueros de Corps y media hora más tarde habrá una explicación de armas medievales y renacentistas, a cargo de 'Nassratten'.

A las 18.30 horas se llevará a cabo la recreación histórica 'La llegada de Carlos V a Valdestillas', que realizará un recorrido desde la ermita del Cristo del Amparo hasta la Plaza de la Constitución y una vez allí, se procederá a la recreación y nombramiento del Posadero Real, que este año recaerá en el alcalde de Cuacos de Yuste (Cáceres), José María Hernández García.

Para finalizar la jornada del sábado, a las 19.30 horas se hará un lanzamiento de flechas a cargo de la Guardia Real de Arqueros de Corps, desde 20.15 horas se desarrollará el Espectáculo de fuego 'Danzefoc' a cargo de Kull D'Sac que finalizará con espectáculo pirotécnico, en la Plaza de la Constitución y a las 21.30 horas se cerrará el mercado.

El domingo comenzará con la apertura del Mercado Renacentista con animación musical en directo durante toda la mañana con dulzainas y tambores a las 11.00 horas y con una mesa de reclutamiento y entrenamiento militar a cargo del grupo de recreación 'Nassratten' a las 12.00 horas.

Durante el mediodía habrá una demostración de la acuñación de una moneda conmemorativa en la Plaza Mayor a las 12.30 horas, a partir de las 13.00 horas se podrá realizar la 'Ruta de la Tapa de Carlos V' que contará con animación musical por los establecimientos participantes.

Paralelamente, se efectuará el 'Duelo en Valdestillas' aventuras de unos soldados alemanes que hacen noche en el campamento de Carlos V a cargo del grupo de recreación 'Nassratten' a las 13.15 horas y a las 15.00 horas se cerrará el mercado.

CITA CONSOLIDADA

Alberto Sanz ha indicado que esta recreación histórica, "es una cita consolidada y uno de los eventos más destacados del municipio que crece año tras año tanto en lo que a las actividades programadas se refiere como al número de visitantes que acuden a Valdestillas".

Por último, la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, ha dado "la enhorabuena" a Alberto Sanz tras ser nombrado recientemente presidente de la ruta de Carlos V en Europa