Una nueva edición de Expositivos regresa al Palacín (León) este viernes con cuatro proyectos de fotografía contemporánea

Cartel de Expositivos 26, que albergará el Palacín de León desde este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha impulsado una nueva edición de Expositivos, una iniciativa organizada con la asociación León es Photo que mostrará cuatro proyectos de fotografía contemporánea en el Palacín desde este viernes.

El objetivo de esta propuesta es apoyar la creación y la difusión artística y expandir los horizontes de la fotografía contemporánea en España. Para ello se ofrecen a los creadores "todas las herramientas necesarias" para que sus proyectos se materialicen y lleguen al público.

Expositivos 26 abrirá sus puertas este viernes y hasta el 14 de febrero de 2027 mostrará los cuatro proyectos ganadores en la presente convocatoria: 'Broad Channel: más allá del agua', de Paula Guardián; 'No soy un robot (creo)', de Pilar García; 'Crisálidas, tras el cristal', de Esperanza Merino y 'La presencia de lo incierto', de Fernando Rodríguez.

La exposición está comisariada por Mario Castro Baro. La apertura al público tendrá lugar a las 19.00 horas con una visita guiada a cargo de los artistas y el comisario de la muestra, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

'Broad Channel: más allá del agua' es un proyecto que explora la vida cotidiana de una comunidad en Nueva York atravesada por la amenaza constante del aumento del nivel del mar. Por su parte, 'No soy un robot (creo)' analiza la construcción de la identidad, inspirado en la psicología social y las neuronas espejo.

'Crisálidas, tras el cristal' es un trabajo que cuestiona los moldes tradicionales de representación del cuerpo femenino a partir de la obra de Miguel Ángel el 'Esclavo moribundo', mientras que 'La presencia de lo incierto' explora el concepto de ambigüedad a través de la representación de lo inanimado.

Además de los cuatro trabajos seleccionados, se mostrará una selección de los proyectos anteriores, así como el proceso de desarrollo de evolución desde la idea inicial hasta el montaje final.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las cuatro exposiciones de esta muestra de fotografía contemporánea se complementarán con un programa formativo y educativo gratuito para niños y adultos con el objetivo de conectar al público con las obras de arte de forma participativa.

Así, se ha programado el taller de fotografía documental 'Lo cotidiano en mis fotos' en torno a la muestra 'Broad Channel' (10 octubre); el taller de fotografía conceptual 'Poesía visual' en torno a 'La presencia de lo incierto' (21 de noviembre); el taller de retrato e identidad 'Quisiera ser', en torno a la muestra 'No soy un robot' (12 de diciembre) y el taller de representación femenina 'El arte y la fotografía', que girará en torno a la exposición 'Crisálidas' (16 de enero).

Estas propuestas complementarias ofrecerán doce plazas cada una y se desarrollarán de 11.00 a 14.00 horas en el Palacín. Están dirigidas a menores de entre ocho y trece años y para participar en ellas es imprescindible inscripción previa.

OTRAS PROPUESTAS

Además, se realizará una actividad especial en Navidad dirigida al público familiar el sábado 26 de diciembre y el día 2 de enero bajo el título 'Gymkanas familiares de fotografía' (de 11.00 a 14.00 horas), mientras que el 9 de febrero habrá un taller de fotografía y pintura en el marco de la celebración de carnaval bajo el título 'Vida de Colores' con 15 plazas.

El programa de actividad complementarias incluye también un taller intergeneracional de fotografía creativa para niños y niñas de ocho a trece años que se celebrará el 13 de febrero de 11.00 a 14.00 horas y el taller de autor con Pilar García Merino 'Identidad, artificio y fotografía: estrategias para reinventar el retrato', programado para el 7 de noviembre de 11.00 a 15.00 horas.

Al igual que en ediciones anteriores, habrá visitas dialogadas todos los domingos el 27 de septiembre al 17 de enero, a las 12.00 horas, dirigidas al público en general y que no requieren inscripción. Del mismo modo, habrá recorridos didácticos interpretativos de lunes a viernes entre los días 13 de octubre y 15 de enero para colegios, institutos, asociaciones, colectivos y organizaciones.