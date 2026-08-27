La nueva oficina de turismo municipal de Burgos abrirá sus puertas en febrero tras una inversión de 165.000 euros

Manzanedo con el responsable de la empresa Baluarte. - EUROPA PRESS

BURGOS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de Burgos, Ángel Manzanedo, ha presentado las obras de acondicionamiento de la nueva oficina de turismo de Burgos han arrancado este jueves en los bajos del Teatro Principal, cuya apertura está prevista para febrero de 2027 tras una inversión de 1650.000 euros.

Con ella, el Ayuntamiento pretende dar respuesta "a una demanda histórica del sector y ofrecer una primera toma de contacto óptima a quienes visitan la capital burgalesa".

El proyecto busca dotar a la ciudad de un "punto de información más visible, accesible y cercano" en pleno paseo del Espolón, sustituyendo así a las instalaciones anteriores de la calle Nuño Rasura.

Al encontrarse en el Teatro Principal -un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC)-, el proyecto ha requerido el visto bueno previo de la Comisión de Patrimonio de la Junta. Para preservar la identidad del inmueble, "el diseño interior combina la funcionalidad turística con la puesta en valor de los elementos originales".

La intervención abarca una superficie de 120 metros cuadrados construidos, de ellos 97 útiles, distribuidos en dos alturas. La remodelación destaca por el uso de materiales nobles como la piedra original y la madera, visibles tanto en los paramentos como en el mostrador principal.

Además, se ha proyectado un sistema de iluminación LED regulable por zonas y una climatización avanzada para garantizar el confort de los usuarios. El espacio contará con zonas de espera y descanso y estará atendido de forma permanente por tres profesionales.