La nueva sala de respiro de Oncohematología de El Bierzo echa a andar con diferentes acciones formativas y terapéuticas

Representantes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la inauguración de la nueva sala de respiro de la Unidad de Oncohematología del Hospital El Bierzo (León). - GASBI

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han inaugurado este lunes la nueva sala de respiro de la Unidad de Oncohematología del Hospital El Bierzo en Ponferrada (León), un espacio destinado a mejorar el bienestar de los pacientes oncológicos y sus familiares durante el proceso asistencial en el que se desarrollará un programa estable de actividades formativas y terapéuticas con profesionales de ambas instituciones.

El acto ha estado presidido por el gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, y el presidente de la AECC en León, Estanislao de Luis. También han asistido la presidenta de la Junta Local de Ponferrada, María Ángeles Martín y la directora de Gestión de la Gasbi, Sara Alonso.

La nueva sala de respiro nace con el objetivo de ofrecer un entorno confortable y accesible para descanso, acompañamiento y apoyo emocional. En este espacio se desarrollará un programa estable de actividades formativas y terapéuticas dirigido a pacientes y familias, coordinado por profesionales del Hospital El Bierzo y de la AECC.

La próxima actividad programada para el mes de marzo se llevará a cabo el día 25 a las 12.15 horas y será una charla titulada 'Los mitos de la nutrición' e impartida por profesionales de nutrición del Hospital El Bierzo.

En el mes de abril tendrán lugar la charla 'Terapia Ocupacional en actividades de la vida diaria', el día 8 a las 11.00 horas y la conferencia 'Cuidados del cuidador', el día 29 a las 17.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Gasbi.

CHARLAS Y EJERCICIO TERAPÉUTICO

Por su parte, mayo será el mes con mayor número de actividades, la primera de ellas programada para el día 6 a las 17.00 horas sobre ansiedad y relajación. El día 13 a las 11.00 horas un fisioterapeuta del hospital llevará a cabo una sesión de ejercicio terapéutico; el día 20 a las 17.00 horas una trabajadora social de la AECC dará la charla titulada 'Testamento vital y silencio oncológico' y, finalmente, el 27 de mayo a las 17.00 horas la psicóloga de la AECC impartirá la conferencia 'Cómo comunicarnos con el entorno'.

Finalmente, en el mes de junio tendrá lugar la última charla programada para la primera mitad de año, que será sobre servicios gratuitos de la Asociación Española Contra el Cáncer el día 10 a las 17.00 horas.

Con la nueva sala de respiro de Oncohematología se plasma el "compromiso" de colaboración entre la Gasbi y la Asociación Española Contra el Cáncer, así como el de los profesionales que participan en este proyecto orientado a humanizar la atención y mejorar la estancia de los pacientes oncológicos y sus familias en el Hospital El Bierzo.