La secretaria de Pensionistas de CCOO pide a al futuro gobierno diálogo y no "olvidar" a los mayores

Espera poder negociar en el Diálogo Social y reclama mejorar la Atención Primaria y las residencias y mantener el acuerdo sobre Depedencia

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en Castilla y León, María Soledad García, ha pedido al futuro gobierno autonómico que no "olvide" a los mayores, dialogar, poder negociar para llegar a acuerdos puntuales y mantener otros como el que se firmó con el anterior Ejecutivo sobre Depdendencia.

García, única candidatura a la Secretaría de la Federación a la que se ha elegido este viernes, ha recordado que los mayores son una cuarta parte de la población de Castilla y León, con las mujeres en su mayoría "cuidadores potenciales" y ha reclamado cuestiones como la mejora de la Atención Primaria, de las residencias y la ampliación de las plazas públicas para menores de hasta dos años, de los que en ocasiones se encargan como abuelos.

La nueva secretaria de Pensionistas y Jubilados ha señalado que no saben "cómo va a respirar" el nuevo gobierno de la Junta tras el pacto entre PP y Vox y ha incidido en que, por ejemplo, había un proyecto de mejora de residencias en cuanto a personal y atención que ahora "está en el aire".

Por ello, ha pedido que se puedan tener contactos y diálogo, con acuerdos puntuales y ha abogado por hacer un seguimiento de los acuerdos que se han firmado y los que se pretenden llegar a firmar con el próximo ejecutivo, al que ha recordado que son un 25 por ciento de la población de la Comunidad y son "potenciales votantes de la derecha", algo que se ha demostrado y por ello ha reclamado que les tengan en cuenta y no les olviden.

García, que ocupa hasta ahora ocupaba la Secretaría de la Federación en Salamanca, ha afirmado que es un honor aceptar la responsabilidad de representar a más de 4.000 afiliados en una Comunidad en la que, además de que los mayores de 65 años suponen una cuarta parte de la población, la pensión media es la más baja de todo el país, con 980 euros, y las mujeres tienen la brecha salarial más alta de España.

Además, ha incidido en que son "cuidadoras potenciales" no sólo de personas mayores a su cargo sino de sus hijos cuando pasan por dificultades o de sus nietos porque no hay guarderías públicas de cero a dos años, con sólo un 18 por ciento de plazas públicas, cuando los sueldos son "más bien bajos", por lo que los padres y madres tienen que "echar mano" de los abuelos.

La responsable sindical ha asegurado que siguen reivindicando la mejora de la Atención Primaria, que ha empeorado no sólo por la pandemia, sino por las que pueden venir y porque en Castilla y León está "muy dejada".

En este sentido, ha incidido en que tras el parón por la pandemia, la atención presencial se ha quedado "estancada" por falta de medios tanto económicos como humanos, con unas listas de espera kilométricas. A este respecto, ha apuntado que está "pasando algo" que tiene a todos "expectantes" porque se intenta no derivar especialistas aunque se tengan dolencias crónicas, algo que considera que se hace para "no engrosar" las citadas listas.

Por ello, mantiene que hay que reivindicar una sanidad pública y gratuita y dentro de unos días iniciarán una campaña precisamente para ello.

RESPETO A LOS ACUERDOS

Por otra parte, en materia de Dependencia, García ha recordado que antes de la pandemia se firmó un acuerdo con el anterior Gobierno para llevar a cabo mejoras importantes, pero ahora "con un gobierno de derecha y extrema derecha" no saben qué pasar, por lo que ha pedido que se respete lo que ya se ha firmado y acuerdos puntuales para continuar con la mejora de la ley.

Otra de las peticiones que ha hecho es no olvidar a las personas que fallecieron en las residencias de mayores en pandemia porque no están "muy bien contabilizadas" y le provoca "tristeza" que puedan quedar en el olvido tras fallecer porque no estaban bien atendidas, no se las derivó a centros sanitarios o por la falta de personal que se ha constatado.

"Las muertes han sido más de las que deberían haber sido", ha afirmado María Soledad García, quien ha insistido en "no olvidarse de ellas, que no sean un número, que son personas y detrás de cada una hay una familia y un sufrimiento humano que no hay que olvidar".

Asimismo, ha apuntado otros problemas de los mayores como la pobreza energética, sobre la que han llevado una campaña porque consideran que ahí deben "intervenir", por lo que sus reivindicaciones se han centrado en ampliar los bonos sociales y aplicar políticas energéticas más de acuerdo con los momentos que se viven de transición ecológica, con una mayor protección de las familias.

De la misma forma, ha apuntado el problema de la brecha digital entre los mayores, no sólo a la hora de acceder a servicios bancarios, sino también desde el punto de vista de las administraciones públicas, que con la pandemia se aumentó esta brecha porque tanto los trámites, solicitudes o la solicitud de documentos se hizo todo por internet y estas personas no tienen los mismos conocimientos o acceso y tienen que "echar mano" de terceras personas que "no están al alcance".

La secretaria de Pensionistas y Jubilados ha pedido a los políticos "capacidad y sensibilidad" a la hora de tenerles en cuenta porque estarán reivindicando derechos y hay deficiencias que hay que "atajar" de alguna manera como la brecha en las pensiones, que es bastante alta, sobre todo entre las mujeres, y en la que sólo se han puesto "parches".

En la rueda de prensa de presentación de García ha intervenido también la secretaria de Organización de Comisiones en Castilla y León, Sheyla Mateos, quien ha destacado la importante labor de esta Federación, cuyos afiliados son las personas "más incombustibles" del sindicato, que han "luchado" toda su vida laboral y siguen haciéndolo por el presente y el futuro.