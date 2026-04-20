Una nueva solución a la integración de FEVE en León reduciría el plazo a la mitad y el coste a un tercio

Imagen de archivo de la Estación de Matallana de FEVE, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de FEVE León ha encontrado una nueva solución para la recuperación de los servicios ferroviarios en el tramo urbano de la ciudad que permitiría reducir el plazo a la mitad y el coste a la tercera parte, según se refleja en un nuevo informe que la entidad ha remitido a las instituciones.

El pasado mes de enero la Plataforma presentó un informe avalado por el Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universitat Politècnica de València (UPV) cuya principal conclusión es que, los problemas en la integración de los actuales trenes obsoletos y la puesta en servicio del tramo tranviario se pueden resolver con la adquisición de trenes nuevos adecuados también para la explotación en régimen tranviario.

Entre otras nuevas tecnologías, se contemplaba la tracción híbrida diésel-baterías. Los trabajos más recientes del grupo han permitido profundizar en este tipo de soluciones que permitiría dar servicio con baterías al paso por las zonas urbanas de algunas poblaciones, además de la parte comprendida entre Padre Isla y La Asunción, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Plataforma en Defensa de FEVE León.

Al respecto, ha precisado que para abordar esta alternativa sólo sería necesario recrecer los andenes del tramo urbano, por lo que sería una solución "perfectamente viable" desde el punto de vista estrictamente técnico y más económica que otras basadas en nuevas tecnologías. También resultaría más inmediata que la utilización de hidrógeno, cuya implantación parece que no sería tan rápida, a la vista de la evolución "incierta" del proceso emprendido hace un tiempo con el proyecto FCH2Rail, en el que participaron Renfe y Adif, pero del que no se tienen noticias recientes.

Para la adopción de este tipo de soluciones sería "imprescindible" que se flexibilice la postura de los responsables estatales en materia de combustibles destinados al transporte ferroviario de viajeros en líneas no electrificadas y se admitiera la sustitución paulatina del diésel convencional por biodiésel o combustibles sintéticos de emisiones neutras denominados e-fuel, lo cual no requeriría cambios en el material móvil.

"UNA OPCIÓN NADA DESDEÑABLE"

"Es una opción nada desdeñable para una transición hacia la sostenibilidad del sistema", ha recalcado la Plataforma, que ha añadido que en estos momentos se desarrolla un contrato de fabricación y suministro de nuevas unidades de ancho métrico que incluye el uso del diésel.

Dicho contrato de Renfe es el número 4500035049, formalizado el 29 de diciembre de 2020, cuyo objeto, según el anuncio de licitación, es el "Suministro de (31) vehículos autopropulsados de ancho métrico; suministro de piezas de parque, almacén inicial de repuestos y utillajes; y mantenimiento de primer nivel durante 15 años (12 trenes)". Al respecto, ha precisado que cinco de los 31 vehículos de este proyecto son híbridos diésel-eléctricos y ninguno serviría para prestar servicio tranviario en el tramo urbano de León.

No obstante, este contrato podría ser la base de una solución a corto plazo para la recuperación del servicio en León hasta Padre Isla: "Bastaría fabricar unos trenes idénticos a los híbridos contratados, sustituyendo el sistema de tracción eléctrica por baterías embarcadas en el propio vehículo, con recarga en trayecto, y añadiendo los sistemas de frenado y señalización adecuados a las necesidades derivadas de la explotación tranviaria", ha puntualizado.

EN SERVICIO EN CUATRO AÑOS

En este caso, el período destinado a diseñar y homologar un prototipo no sería necesario y se podría pasar a fabricar y poner en servicio en un plazo mucho menor (cuatro años) que el estimado para las otras soluciones, y con menor coste total (entre 57 y 61 millones de euros).

Finalmente, la Pataforma en Defensa de FEVE León ha apuntado que la toma de decisiones en el ámbito del material móvil le corresponde al Ministerio y a Renfe y ha recordado el ofrecimiento de colaboración del Grupo de asesoramiento técnico-jurídico de la entidad y del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria de la UPV "a todos los efectos".