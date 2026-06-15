La nueva tarifa ecológica del agua de Soria incluirá 18 millones de amortización de la depuradora a 40 años

La concejala de Servicios Locales de Soria, Ana Alegre, y el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. - EUROPA PRESS

SORIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva tarifa ecológica del agua de Soria incluirá la amortización de la nueva depuradora, que ha supuesto una inversión de 85 millones de euros de los que 18 deberán ser asumidos por la ciudadanía a través de un periodo de amortización de 40 años.

La Comisión de Servicios Locales y la Comisión de Hacienda abordará este martes 16 de junio la aprobación inicial de la nueva estructura tarifaria del servicio de agua y depuración de la ciudad.

Esta modificación que permitirá adaptar el recibo a la puesta en funcionamiento de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y avanzar hacia un sistema más justo y progresivo con la implementación de una tarifa ecológica.

La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, y el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, han explicado que la entrada en servicio de la nueva depuradora era el momento adecuado para acometer una reforma largamente demandada por la ciudadanía.

Alegre ha destacado que la nueva infraestructura permitirá cumplir con las exigencias europeas en materia de depuración, con la mejora de la calidad del agua que se devuelve al río y la garantía de un servicio dimensionado para las próximas décadas para más de 135.000 habitantes.

Además, ha recordado que la puesta en marcha de la nueva depuradora ha permitido recuperar los terrenos de la antigua instalación, un espacio que el Ayuntamiento prevé destinar a nuevos usos, entre ellos una zona para autocaravanas.

CONSUMO REAL

La nueva estructura tarifaria abandona el sistema anterior y establece un modelo progresivo basado en el consumo real, con el objetivo de fomentar el ahorro de agua y responder a una demanda histórica de los vecinos.

En este sentido, el concejal de Hacienda ha explicado que la nueva depuradora genera dos grandes costes adicionales. Por un lado, a amortización de la inversión que corresponde a la ciudad y, por el otro, el incremento de los gastos de explotación y mantenimiento de una instalación mucho más avanzada, con más personal y con mejores tratamientos.

La amortización supondrá aproximadamente 700.000 euros anuales, mientras que el coste de explotación pasa de los 843.000 euros que suponía la antigua depuradora a cerca de 1.131.000 euros con la nueva infraestructura.

En conjunto, ambos conceptos representan alrededor de un millón de euros adicionales cada año. Muñoz ha recordado que el coste total anual de todo el ciclo del agua en la ciudad asciende a 6,7 millones de euros, una cantidad que debe repartirse entre los más de 29.000 recibos existentes en Soria.

La nueva factura diferenciará claramente cuatro conceptos: el servicio de abastecimiento de agua con su potabilización y puesta en uso en el grifo, el servicio de depuración, la amortización de la nueva depuradora y el consumo efectivo de agua. Los costes fijos asociados al abastecimiento, la depuración y la amortización de la nueva depuradora sumarán 34,20 euros por cuatrimestre.