Nuevas Generaciones de Soria recoge 300 juguetes para los niños del Moncayo

Entrega de juegues recogidos por Nuevas Generaciones de Soria para niños de la zona del Moncayo. - PP

SORIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Soria ha recogido un total de 300 juguetes para los niños de la zona del Moncayo en esta iniciativa que desarrolla desde hace años, y cuyo beneficiario va cambiando cada Navidad.

La presidenta de NNGG, Irene Carmona, ha expresado su agradecimiento tanto a los ciudadanos que aportan sus juguetes como a las asociaciones que se encargan de su distribución.

Carmona ha destacado esa cifra de juguetes, mayor que la del año pasado, con la que ya se mostraron muy satisfechos, y en esta ocasión se destinarán a Cruz Roja Ágreda, que los distribuirá entre un total de 18 pueblos de la zona del Moncayo para que ningún niño se quede sin regalo en Reyes.

Pilar Ruiz Marquina, presidenta desde hace diez años de Cruz Roja Ágreda, ha explicado que se va a colaborar con Cáritas de Ágreda y Ólvega para que, a partir de las 17.00 de este lunes 5 de enero, se entreguen todos estos regalos, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a las Nuevas Generaciones del Partido Popular por esta iniciativa.